Lidia González 26 FEB 2026 - 09:00h.

Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ debaten la posibilidad de que Plex haya tomado esta importante decisión por su relación con Aitana

Claudia Bavel habla, por primera vez, de sus conversaciones íntimas con Miguel Ángel Silvestre

Plex se sitúa en el centro de la polémica después de cancelar la última aparición pública que iba a hacer y no han tardado en salir a la luz los primeros rumores sobre las causas que se esconderían tras esta decisión. Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ ponen sobre la mesa los motivos por los que el creador de contenido habría abandonado el evento deportivo en el que iba a coincidir con Uxue López, su expareja. De esta manera, en el plató se baraja la posibilidad de que esto tenga que ver algo con Aitana. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha contado, en el programa completo, para Mediaset Infinity!

“El en el último momento, se hizo público que no iba”, comienza explicando Vai. Poco después de esto, se anunciaba la participación de Uxue, quien ha hablado públicamente sobre el noviazgo que mantuvo con el influencer. “Les ha dejado tirados”, aseguran los presentes en el plató. Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ debaten sobre la posibilidad de que su relación con Aitana haya sido clave para dar este paso: “Me da la sensación de que puede haber celos en esa situación”.

