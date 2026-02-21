Antía Troncoso 21 FEB 2026 - 00:11h.

La ganadora de 'GH VIP 4' opina sobre el comunicado que lanzó Mar Flores por su guerra con Carlo Costanzia: "Se me queda corto"

Por primera vez, Laura Matamoros se sienta en el plató de '¡De viernes!' para hablar de su guerra con Carlo Costanzia. Y es que después de que la hija de Marián Flores confirmase que su relación con su primo se había roto por completo, entre ellos se habría producido un encontronazo "subido de tono" que Diego Matamoros denunciaba en sus redes. En el programa, Laura aclaraba todo lo sucedido y opinaba sobre el comunicado que lanzó Mar Flores al respecto.

Pese a que parecía que entre Laura Matamoros y su primo Carlo Costanzia había una buena relación. Lo cierto es que la hija de Kiko Matamoros sorprendía al contar que el hijo de Mar Flores se había distanciado de ella por, supuestamente, hablar de su vida. Unas declaraciones que supusieron un intercambio de mensajes y pullas entre ellos a través de las redes sociales.

Una guerra ante la que Mar Flores no ha querido posicionarse públicamente: "Todo el mundo tiene derecho a trabajar y a vivir profesionalmente como quieran, pero yo hablo de mí", respondía ante la prensa. Además, tras las graves acusaciones de Diego Matamoros y después de que Carlo Costanza asegurase que había puesto el asunto en manos de sus abogados, la modelo lanzaba un comunicado, que los colaboradores de '¡De viernes!' han tachado de ser muy tibio.

Laura Matamoros revela la posición Mar Flores en su guerra con Carlo

"Se ve en un poco a forzada a poner algo por la situación. Se me quedó corto", aseguraba Laura Matamoros sobre el comunicado de su tía. Asimismo, Laura confesaba que Mar Flores se había puesto en contacto con su madre, Marian Flores, para pedirle "que pare" a Diego Matamoros tras sus fuertes declaraciones contra Carlo Costanzia.

Cuando los colaboradores le preguntaban a Laura Matamoros si en privado Mar Flores había tomado partido en su guerra con Carlo Costanzia y si la cree a ella en todo lo que dice sobre el encontronazo que tuvo con él, esta respondía: "Ella me traslada que conoce a su hijo y que entiende cómo puede trascurrir la conversación. Sabe cómo es su hijo, cómo se puede poner en cierto momento y cómo pueden llegar a doler sus palabras".

"Entonces... está posicionada contigo en privado, ¿no?", le preguntaba directamente José Antonio León a Laura Matamoros, que contestaba sin miramientos: "Sí". Además, contaba el motivo por el que no hace su posicionamiento público: "Quizás no quiera que de esto se forme más controversia todavía".