Dulceida y Alba Paul: ¿Podrían renovar votos y casarse en ‘Supervivientes’?

Lidia González 27 FEB 2026 - 12:11h.

El fichaje de Alba Paul por la nueva edición de ‘Supervivientes’ ha dejado a sus seguidores completamente sin palabras y hay un pequeño detalle que podría hacer que esta participación sea todavía más impactante. Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ recuerdan unas declaraciones de su pareja y ponen sobre la mesa la posibilidad de que renueve sus votos y se case con Dulceida en Honduras. ¡Dale al play y descubre todos los detalles al respecto, en el programa completo, para Mediaset Infinity!

Pedro Jota lo tiene muy claro y asegura que no descarta “que veamos a Alba y Dulceida” casarse durante su concurso, ya que ha recordado las palabras que le concedió en una de sus últimas entrevistas en un photocall: “Me dijo que se quería volver a casar y que no iba a ir mucha gente que fue a la anterior”. Aunque esto parece una buena noticia, Vai, presentadora del programa, no ha dudado hacer una importante reflexión: “A ver cómo le sienta al público”.

Programa completo: ¿Están volviendo los influencers a la televisión?

La participación de Alba Paul en la próxima edición de ‘Supervivientes’ no solo ha provocado comentarios sobre su relación con Dulceida y la posibilidad de celebrar una boda en Honduras, como han hecho otros participantes. Los colaboradores del programa analizan la tendencia que se está promoviendo dentro de los creadores de contenido y debaten la posible estrategia de los influencers para volver a la televisión. Anna Gurguí lo tiene claro: “La tónica de los influencers es meterse otra vez en tele”. ¡Dale al play y no te pierdas nada!