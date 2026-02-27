Celia Molina Ciudad Real, 27 FEB 2026 - 13:30h.

El autor del best seller 'Perdona, ¿tienes fuego', se ha sometido de nuevo a una operación de hígado para eliminar sus tumores

Desde su cuenta de Instagram ha publicado una foto en el hospital tras la operación para informar de que "todo ha salido bien"

Fran López Castillo, el escritor nacido en La Solana, Ciudad Real, que se hizo famoso tras publicar su best seller 'Perdona, ¿tienes fuego?' con la editorial 'Círculo Rojo', ha comunicado a través de sus redes sociales que se ha sometido a una nueva intervención quirúrgica. Él mismo suele hablar en la nube sobre el cáncer de colon en estadio IV con metástasis en el hígado que le fue diagnosticado y por el que ya ha tenido que ser operado tres veces. Y, esta vez, algo angustiado, ha informado de que sus médicos han decidido volver a operarle:

"En principio, el plan era operarme del colon y quitarme el tumor primario y después ir a por el hígado. Pero, al final, mi equipo médico ha decidido que lo mejor es intentar dejar el hígado limpio. Yo digo lo de siempre, que me quieran operar es muy bueno. Lo malo sería que no se pudiera", ha dicho, no sin mostrar su nerviosismo por pasar de nuevo por quirófano, dado lo mucho que le costó recuperarse de las dos operaciones anteriores.

"Quieren dejarme el hígado limpio de tumores"

"Cuando a mí me diagnosticaron el cáncer y la metástasis, tenía siete manchas en cuatro segmentos del hígado y la situación era más fea de lo que yo fui consciente. Gracias a la quimioterapia todo fue bien y las operaciones me han servido para quitarme mucho tumor, pero sigue quedando algo. El miércoles me operan así que esperemos que todo salga bien. Me da un poco de pena porque justo había vuelto al gimnasio, me sentía fuerte, ya podía jugar al fútbol, había hecho muchos avances y ahora esto es volver a empezar pero bueno, yo siempre haré lo que los médicos me digan", concluye en su vídeo.

"Estoy en la UCI y mañana pasaré a planta"

24 horas después, y aunque él mismo dijera que, probablemente, no tuviera fuerzas para publicar nada, Fran comunicó en su Instagram que todo había salido bien: "Hola, mis valientes. Todo ha ido bien y estoy bien, ya os contaré detalles más adelante. Por ahora estoy en la UCI y ya mañana me pasarán a planta. Gracias por las muestras de cariño y por todo. He salido de esto dos veces, y saldré una tercera. Venceremos", dijo, junto a una fotografía - triunfante - desde la cama del hospital.

En los comentarios ha recibido el apoyo de Noah Higón, la joven valenciana que padece hasta siete enfermedades raras a la vez y que empatiza con su situación. De hecho, Fran es un gran defensor de otros influencers enfermos, como el fallecido Xisco Quesada, a quien apoyó cuando fue criticado por pedir ayuda económica a sus fans una vez que los médicos le dijeron que "no había nada que hacer". Para algunos, fue una forma de aprovecharse de sus seguidores, pero, para Fran, claramente, intentar pagarse un tratamiento experimental fue un esfuerzo más para seguir con vida y poder continuar al lado de su mujer y sus dos hijos.