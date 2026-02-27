Rocío Molina 27 FEB 2026 - 11:23h.

La modelo y madre de Carlo Costanzia se pronuncia de forma tajante ante el debut literario de Alejandra Rubio

Mar Flores se ha encontrado de forma directa con una nueva noticia que afecta a su familia: el debut literario de su nuera Alejandra Rubio como escritora con su primera novela. Una noticia por la que se le ha preguntado a la madre de Carlo Costanzia y esta se ha pronunciado de manera discreta y siguiendo la premisa que se ha puesto después del comunicado que lanzó acerca de no volver a hablar nada relacionado con su familia.

Resulta que es el tema del momento y después de ver las reacciones de Carlo Costanzia o de su madre Terelu Campos, los reporteros de Europa Press han querido saber si la modelo se leerá el libro de Alejandra Rubio. Algo a lo que Mar Flores ha reaccionado, dejando clara su intención.

La modelo se ha mostrado esquiva con la prensa al ser inminente la entrevista de Carlo Costanzia para responder a su prima Laura Matamoros. Y, a pesar de insistir que va a hablar de asuntos relacionados con su familia, la empresaria ha terminado respondiendo con una frase de lo más tajante:

"Lo que tenga que decir, lo diré en privado", ha manifestado acerca de la primera novela de Alejandra Rubio y si ha hablado con ella para felicitarla por este proyecto que ahora ha visto la luz. "He dicho que no voy a hablar de nada de la familia, gracias", ha concluido, destacando que tenía prisa porque se iba a una cita de lo más especial para ella: la celebración del decimoquinto cumpleaños de sus hijos.

Con este pretexto y lo que ya anunciase públicamente, la nuera de Alejandra Rubio ha evitado entrar en más debates y marcar una distancia en todo lo relativo a su familia y al enfrentamiento familiar que protagoniza ahora su hijo y su sobrina Laura Matamoros.

Lejos de ceder o de dedicarle unas palabras en público a la hija de Terelu Campos por este proyecto con el que cumple uno de sus grandes sueños, Mar Flores se ha mostrado firme, poniendo punto y final a cualquier tipo de especulación en torno a ella.