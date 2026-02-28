Lidia González 28 FEB 2026 - 09:30h.

La que fuera concursante de ‘Warriors Games’ cuenta la realidad del proceso de su última operación estética

Claudia Bavel saca a la luz sus mensajes con Barranco

Compartir







Claudia Bavel no se ha sentado en el plató de ‘En todas las salsas’ solo para contar todos los detalles sobre su vida personal y sacar a la luz algunas de sus últimas conquistas, sino que también se ha sincerado sobre su última operación estética. La creadora de contenido habla sobre su aumento de glúteos y explica en qué consiste este proceso. Además, muestra el resultado definitivo frente a las cámaras del videopodcast. ¡Dale al play y no te lo pierdas, en exclusiva, en el programa completo, para Mediaset Infinity!

La que fuera concursante de ‘Warriors Games’ tiene un gran historial de cirugías estéticas a sus espaldas de las que nunca ha renegado. Por ello, como no podría ser de otra manera, la influencer se ha mostrado transparente para contar la realidad del proceso que ha vivido tras pasar por quirófano: “Es una operación muy dura y dolorosa”. Claudia explica las pautas que ha tenido que seguir para su recuperación y provoca una clara reacción entre los colaboradores: “Hay que estar un mes sin sentarse”.

Programa completo: Claudia Bavel reacciona al resultado definitivo de su aumento de glúteos

Claudia Bavel ha dado el paso de ponerse prótesis en los glúteos para conseguir su figura más deseada. Ahora que se le ha pasado un poco la inflamación y que puede ver el resultado definitivo, la creadora de contenido reacciona y se sincera sobre lo que piensa realmente. Además, la exconcursante de ‘Warriors Games’ desvela los mensajes que ha tenido con Miguel Ángel Silvestre y recuerda su relación con Iker Casillas. ¡Descubre todo lo que ha contado, en Mediaset Infinity!