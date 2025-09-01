Natalia Sette 01 SEP 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Warrior games' muestra el antes y después de todas sus operaciones y retoques estéticos

Claudia Bavel enseña sus fotos más íntimas con Mangel y se rompe en llanto al recordar sus sentimientos por él

Compartir







Claudia Bavel está dispuesta a abrirse como nunca en su canal ‘Alta intensidad’, disponible en Mediaset Infinity. La exconcursante de ‘Warrior games’ se estrenó por todo lo alto compartiendo entre lágrimas los motivos de su ruptura con Mangel . Esta semana, mucho más tranquila, la influencer se sincera sobre todos los retoques y operaciones estéticas que se ha hecho a la largo de los años y muestra el antes y el después de la remodelación costal que le regaló su expareja.

La catalana vuelve pisando fuerte y no solo enseña imágenes inéditas del resultado, sino que también se sincera sobre cómo consiguió llevar a cabo este retoque. Según confiesa, no fue ella quien asumió el coste, sino alguien muy especial en su vida. Claudia reconoce sin tapujos que esta operación le llegó como un detalle inesperado. “Fue un regalo que alguien me dio”, explica con naturalidad. Al hablar de esa persona, recuerda que se trataba de “un chico con el que estaba en ese momento”, y aunque la relación no funcionó, todavía le guarda un recuerdo positivo. “Le guardo mucho cariño”, confiesa.

PUEDE INTERESARTE Claudia Bavel desvela si desea volver con Mangel tras su ruptura

La influencer admite que fue un futbolista quien le regaló la operación que ahora muestra orgullosa. Una confesión que llega meses después de que su nombre se viera envuelto en una polémica mediática que la relacionaba con otro jugador muy conocido. “No más futbolistas en mi vida”, termina aclarando mientras coge un metro y muestra todos los centímetros que logró reducir de cintura gracias a la operación.

Claudia Bavel repasa todas sus operaciones estéticas

La creadora de contenido aprovecha su vídeo para hacer un repaso completo de todas las operaciones a las que se ha sometido en los últimos años. “No me edito las fotos, me edito en quirófano”, afirma divertida. Entre los retoques que enumera, menciona una lipotransferencia, la bichectomía, una blefaroplastia, así como un retoque de pecho para corregir la caída que sufría y otros pequeños detalles que se ha ido haciendo con el tiempo.

Para Claudia, cada una de estas operaciones se las ha hecho siendo muy consciente del riesgo que suponían y con la intención de mejorar una inseguridad. A pesar de todo lo que ya ha pasado por quirófano, la influencer confiesa que todavía no descarta someterse a más procedimientos. “Me gustaría operarme más”, reconoce sin rodeos.

Claudia Bavel se muestra orgullosa de poder compartir sin tapujos todos los cambios de su cuerpo. Con una actitud totalmente transparente, la exconcursante de ‘Warrior games’ quiere dejar claro que, más allá de las críticas que pueda recibir, lo importante es sentirse bien consigo misma ¡Descúbrelo todo dándole play al video!