La exparticipante de 'Warrios Games' confiesa si llegó a enamorarse de Iker Casillas y desvela los términos de su relación

Claudia Bavel no ha podido irse de su visita a ‘En todas las salsas’ sin abrirse en canal sobre una historia muy importante para ella, que la puso en el ojo mediático durante mucho tiempo. La creadora de contenido se sincera como nunca sobre su relación con Iker Casillas y recuerda lo mal que lo pasó cuando estalló toda su polémica. ¡Dale al play y descubre todos todo lo que ha contado sobre ello, en el programa completo, para Mediaset Infinity!

“Fue muy divertida y familiar”, comienza explicando sobre la historia que tuvo con el futbolista. La creadora de contenido admite si llegó a enamorarse y desvela qué tipo de condiciones había en su relación. Claudia se sincera sobre lo mucho que sufrió cuando se acabó todo y no tiene reparos a la hora de decir lo que siente por él: “Le tengo mucho cariño, estuvimos un año y medio”.

La creadora de contenido ha querido sincerarse también sobre un episodio muy complicado que vivió y el papel que tuvo el exportero del Real Madrid en todo ello: “Estuvo ahí en una cosa familiar muy fuerte que me pasó”. Además, la que fuera concursante de ‘Warriors Games’, que ha sacado a la luz sus mensajes con Albert Barranco, cuenta el verdadero motivo por el que decidió hacer declaraciones públicas sobre lo que pasó entre ellos cuando estalló la noticia.

Claudia Bavel se ha sincerado como nunca sobre la historia de amor que tuvo con Iker Casilla y todo lo que vivió con él. La creadora de contenido no solo ha hablado sobre lo mucho que llegó a sentir por el futbolista, sino que también ha confesado la gran decepción que se llevó con él. La influencer explica el motivo de esta situación y desvela todos los detalles de este episodio. ¡Dale al play y no te pierdas de qué se trata!