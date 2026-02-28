Fiesta 28 FEB 2026 - 17:50h.

Mucho está dando de sí la confirmación de la relación entre Tamara Gorro y Cayetano Rivera. Durante los últimos días se está hablando mucho del posible distanciamiento que se habría producido entre los hermanos Cayetano y Francisco Rivera porque este último no aceptaría la relación que su hermano mantiene con la influencer. ¿Es esto cierto? 'Fiesta' tiene las dos versiones de este supuesto enfrentamiento familiar y cuenta con el testimonio de Fran Rivera, que se pronuncia para aclarar esta polémica.

A Fran Rivera "le chirría" la relación de su hermano Cayetano con Tamara Gorro

Pipi Estrada sostiene una de las dos versiones de este entramado. Asegura haber hablado con Francisco Rivera y mantiene que los hermanos están distanciados: "Se quieren y se aman, pero no hay una fluidez". Según el colaborador, entre los hermanos hay "una disparidad de opiniones" y que "la llegada de Tamara Gorro a la vida de Cayetano" no ha ayudado a salvar su mala relación. "No es una persona bien avenida en el sentido de que no gusta, por la razón que sea, al entorno de Cayetano, pero eso tampoco significa que haya un problema grave".

Según Pipi Estrada, los hermanos Rivera son muy diferentes entre sí y asegura que fue él mismo quien le dio la noticia a Fran sobre la relación de Cayetano y Tamara. "Hay una cosa evidente y clara", insiste Pipi, "no gusta la presencia de Tamara". Es más, da un paso más allá y llega a afirmar, rotundamente, que "a Fran, esta relación le chirría". Llegados a este punto, acusan a Pipi de estar traicionando a su amigo, pues presume de tener la verdad sobre este asunto ya que defiende que "cuando Fran habla conmigo, habla con un amigo, no con un periodista".

Las palabras de Fran Rivera sobre Tamara Gorro

Por otro lado, Kike Calleja también asegura haber mantenido una conversación con Fran Rivera y su versión es totalmente distinta: "Me dice que la relación que tiene con su hermano es estupenda, que Tamara le parece una niña monísima y estupenda también, que de hecho está empezando a cansarse de todas las mentiras que están diciendo sobre la relación que mantienen los hermanos y también sobre lo que está diciendo de Francisco y Tamara y que va a empezar a tomar ya medidas en el asunto porque no aguanta más".

De esta manera, el periodista y colaborador del programa presentado por Emma García confirma, por parte de Fran Rivera, que no tiene ningún problema con su hermano y "le molesta que se esté mintiendo" al respecto. ¿Por qué no coinciden, por tanto, las dos versiones que ponen sobre la mesa los dos colaboradores de 'Fiesta'? Lo cierto es que Kike Calleja insiste en que ha hablado con Francisco Rivera justo antes del inicio del programa y le ha pedido que, por favor, aclarase que no tiene ningún problema con su hermano y que Tamara le parece "una persona estupenda".