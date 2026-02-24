Rocío Molina 24 FEB 2026 - 10:56h.

El apodo con el que Cayetano Rivera se dirige a Tamara Gorro y viceversa: naturalidad y complicidad entre los dos

La relación entre Tamara Gorro (49) y Cayetano Rivera (39) se ha revelado como una de las grandes sorpresas del momento. Lo que comenzó como un rumor que luego se confirmó con las imágenes de su regreso de Dubái en el aeropuerto está destinado a ser el romance de la temporada. Una relación de la que cada vez conocemos nuevos movimientos como su último plan que han hecho juntos o el cariñoso apodo con el que que Cayetano se dirige a la exconcursante de 'Supervivientes'.

Existen detalles de lo más reveladores que muestran que la influencer y el torero están viviendo un bonito momento, aunque sobre ellos pese una fuerte presión mediática. Si anteriormente se ponía la lupa en el último movimiento que la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' hacía en las redes y que a ojos de todos era un significativo acercamiento con Lucía Rivera, hija de Cayetano y de Blanca Romero, ahora se ha conocido el cariñoso apodo que el torero utiliza para dirigirse a Tamara Gorro.

Según ha revelado la periodista Pilar Vidal en el programada de 'La Roca', Cayetano Rivera llama afectuosamente a su nueva ilusión "Tama". Un apelativo que refleja confianza, naturalidad y la buena sintonía que mantienen en este inicio de su historia.

Y no es el único que tiene mote ya en esta relación. La creadora de contenido también responde con otro similar al hermano de Francisco Rivera. "Me han autorizado", ha recalcado la periodista para desvelar esta información íntima entre la pareja. Tamara Gorro responde a sus llamadas con un tierno "Caye", diminutivo también del nombre del torero.

Una información nueva que muestra que tanto Tamara Gorro como Cayetano Rivera "están muy ilusionados" y no tienen intención ya de esconder sus sentimientos después de que todo ya haya salido a la luz. Y, esa sintonía de la que se habla y que queda clara con los apodos y sus planes y viajes juntos dejan ver que lo suyo va en serio.

Pese a que Omar Suárez, amigo de Tamara Gorro, ha dicho que no todo está a favor y a que el entorno de ellos "no les ve futuro", la realidad es que ambos se muestran contentos y la influencer solo tiene buenas palabras para el torero. "Aporta paz mental", ha llegado a decir del tiempo que ha compartido junto a él en estos primeros viajes en los que se están conociendo.