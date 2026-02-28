Fiesta 28 FEB 2026 - 18:18h.

Nuevo varapalo judicial para Marisa Martín Blázquez en la lucha contra sus 'inquiokupas': "No puede celebrarse el juicio"

En el año 2021 la colaboradora de 'Fiesta' Marisa Martín Blázquez alquiló una casa de su propiedad a una familia que, aunque el primer año estuvo al corriente de pago, justo después comenzó a no hacerlo: "Me decían que iban a cobrar una cantidad importante por parte de Hacienda y que entonces me pagarían, pero eso no pasó".

Lo que Marisa en aquel momento no sabía es que la situación solo iba a empeorar y la familia iba a convertirse en sus 'inquiokupas'. Fue la propia Marisa quien, hace un par de semanas, le explicaba a Emma la situación:

"A finales del año 2023 ya me vi en la obligación de ponerme en contacto con ellos para pedirles explicaciones. Me dijeron que necesitaban efectivo y que les diera un poco de margen. La situación continuó igual y no me quedó más remedio que interponer una denuncia. Van pasando los meses, pero es cuando hago público el asunto cuando me denuncian ellos a mí por acoso y coacción".

El juicio, previsto para el lunes, tiene que anularse

El juicio por el caso estaba fijado para este lunes en los juzgados de Collado Villalba, en Madrid, pero finalmente no podrá celebrarse como estaba previsto. Así contaba Marisa en 'Fiesta' el motivo por el que no podrá tener lugar:

"No podemos celebrar el juicio porque este 'inquiokupa' no tiene dinero para pagar un abogado, pero sí para demandar a Antonio por coacciones. El ilustre colegio de abogados ha comunicado que no hay un abogado de oficio que se encargue de representar a este señor, a mí me llama mucho la atención que no haya en Madrid un solo abogado de oficio para que le represente después de dos años de batalla".

Marisa, visiblemente enfadada, ha lanzado un mensaje contra el Gobierno de Pedro Sánchez pidiendo que actúen en casos como el suyo:

"Las personas que tenemos una vivienda, que estamos al día de los pagos, que pagamos nuestros impuestos, que seguimos pagando el IBI y demás no tenemos por qué ser el sostén económico de familias vulnerables o no vulnerables. El presidente de este gobierno dijo al comienzo de su legislatura que iba a construir viviendas sociales, ¿dónde están?".