Las primeras palabras de Laura Matamoros tras las declaraciones de Carlo Costanzia anoche en '¡De viernes!', en primicia

El origen del enfrentamiento entre Laura Matamoros y Carlo Costanzia: la guerra abierta entre los primos

Continúa la guerra familiar entre Laura Matamoros y Carlo Costanzia. Después de que la hija de Kiko Matamoros contará en '¡De viernes!' el tenso encontronazo que tuvo con su primo en el que se sintió "coaccionada" y que dinamitó su relación, el hijo de Mar Flores se sentaba, anoche, en el mismo programa para contar su versión. En primicia, 'Fiesta' emite la primera reacción de Laura a las declaraciones de Carlo.

Pese a que durante mucho tiempo Laura Matamoros y Carlo Costanzia tenían una espléndida relación familiar y entre ellos existía un vínculo muy fuerte, lo cierto es que desde hace varios años su buena sintonía se rompió por completo. Era la propia Laura la que contaba que fue su primo el que tomó la decisión de separarse de ella y explicaba el motivo.

Según la hija de Kiko Matamoros, a su primo le había molestado unas declaraciones que ella dio frente a la prensa en la que insistía en que Carlo debía posicionarse en el conflicto entre sus padres, Mar Flores y Carlo Costanzia di Costigliole. Unas palabras que fueron la gota que colmó el vaso para que Carlo plantase cara a su prima en un fuerte desencuentro con ella dentro de un coche en el que le pidió que dejase de hablar sobre él.

Acerca de este momento de gran tensión y subido de tono, Laura Matamoros desvelaba en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta que se había sentido violentada por su primo. Además, la hija de Kiko Matamoros aseguraba que Carlo la amenazó con hablar sobre su familia, sacando a la luz problemas relacionados con malos tratos parecidos a los que él había vivido con sus padres.

Las primeras palabras de Laura Matamoros tras la entrevista de Carlo

Anoche, Carlo Costanzia respondía a las declaraciones de su prima y aseguraba con contundencia que esta había mentido en todo. El novio de Alejandra Rubio contaba su versión acerca del polémico desencuentro y negaba rotundamente haber amenazado a Laura: "Yo nunca hablo de nada de los demás. Nunca jamás hablaría de la vida de nadie. Los dos sabemos cosas de los dos. No la he amenazado".

También, Carlo aclaraba que el encuentro entre ellos fue casual y que, bajo ningún concepto, se trato de una persecución de él hacia su prima: "No la seguí en ningún momento. En la vida la he seguido. Nos hemos cruzado 40 veces y da la casualidad que donde nos encontramos es donde voy al gimnasio". Asimismo, aseguraba que Laura "había exagerado todo para comercializar con eso".

Esta tarde, en primicia, conocíamos en 'Fiesta' la reacción de Laura Matamoros a las palabras de su primo Carlo. "Qué va a decir, pues ya está", contestaba Laura a la periodista que le decía que Carlo había negado todo lo que ella contó en '¡De viernes!'. También, la influencer, entre risas, respondía a la negativa de su primo a tener una reconciliación con ella: "Exacto, cada uno en su casita está muy bien".

Además, Laura Matamoros lanzaba una última y tajante frase en contra de su primo, Carlo Costanzia, y en la que de manera clara aseguraba que el que está mintiendo es él y no ella: "Quien miente al principio, miente hasta el final", sentenciaba la hija de Kiko Matamoros.