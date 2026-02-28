Tamara Gorro ha sabido invertir en marketing, promotoras y hasta en el mercado náutico

La exconcursante de 'MyHyV' demuestra que ser influencer no es incompatible con ser empresaria

MadridEn el universo lifestyle español hay nombres que van mucho más allá de la etiqueta de "influencer" independiente que ahora esté de actualidad por su nueva relación con Cayetano Rivera. Son marcas personales en sí mismas, proyectos empresariales con identidad propia y, sobre todo, historias de reinvención constante. Uno de esos nombres es el de Tamara Gorro. Empresaria, creadora de contenido, escritora y mujer que ha hecho de la experiencia personal su principal activo. Estos son todos sus negocios.

Tamara Gorro y su propia marca

Antes de hablar de sociedades y estructuras empresariales, hay que entender el origen de todo, su comunidad. Tamara Gorro no es una influencer al uso. Su crecimiento en redes sociales no se cimentó únicamente en estilismos o campañas publicitarias, sino en la exposición, muchas veces cruda, de su vida personal.

Maternidad, problemas de salud, crisis emocionales, rupturas… todo ha sido compartido su "familia virtual" que se siente parte de su historia.

Su perfil, alejado de la perfección impostada y más cercano a la mujer real que lucha, cae y se levanta, conecta con miles de personas. Esa conexión se tradujo en colaboraciones estables y en la necesidad de profesionalizar su actividad y es en ese momento cuando nace Shanmi Media SL, en 2017, una agencia de publicidad con un objeto social amplio y ambicioso. Bajo esta entidad se articula gran parte de su actividad profesional.

Shanmi Media SL está dedicada a la "producción, participación, realización, dirección de diseño, creación de software, páginas webs, aplicaciones informáticas, redes sociales, comercio electrónico, edición, producción, distribución, comercialización de publicaciones en obra impresa, material gráfico y fonográfico".

Una definición extensa que deja claro que no se trata solo de gestionar publicaciones en Instagram, sino de una estructura pensada para abarcar todo el ecosistema digital y creativo.

Con Shanmi Media, la influencer, gestiona su imagen pública, sus colaboraciones y además gestiona proyectos de marketing digital para instituciones públicas y privadas. Aunque cuenta con profesionales especializados, Tamara Gorro está implicada en las decisiones, en la estrategia y en el tono de lo que comunica.

Inversiones en el sector inmobiliario y hostelería

En 2019, la influencer dio un giro sorprendente y se adentró en el mundo inmobiliario junto a su entonces marido, el exfutbolista Ezequiel Garay. Juntos pusieron en marcha una promotora inmobiliaria con la que comenzaron a trabajar en un ambicioso proyecto en Valencia.

Construyeron quince chalets de lujo que se vendieron con enorme rapidez. El éxito fue tal que, casi al mismo tiempo que entregaban las viviendas, ya estaban mirando hacia la siguiente promoción. Durante esta etapa, ambos trabajaron codo con codo, aunque siempre fue Ezequiel Garay quien estuvo más involucrado en el día a día técnico y operativo.

Con el tiempo y tras su proceso de separación, la solución llegó de mutuo acuerdo, él asumiría el mando total de la empresa, algo que ya es efectivo en términos legales. Antes de firmar el divorcio, Tamara Gorro salió formalmente de la promotora, marcando así una separación clara entre su nueva etapa personal y los negocios compartidos.

Otro de los grandes proyectos empresariales de la pareja, la restauración. A través de la sociedad Onírico Play SL, antes llamada Esmara Events SL, gestionaron los locales 'Somos Uno', dos restaurantes con música que abrieron en 2012. Durante años, 'Somos Uno' fue su gran proyecto en común, un espacio que combinaba gastronomía y ambiente festivo y que llegó a consolidarse como punto de encuentro.

En 2018 traspasaron uno de los locales y en 2020 vendieron el otro. Fue el cierre de una etapa intensa, marcada por la ilusión emprendedora y por el aprendizaje que supone gestionar negocios de hostelería, un sector exigente y volátil.

Su negocio de alquiler de embarcaciones

En 2024, la empresaria sorprendió de nuevo al estrenarse en el universo náutico con la compra de un lujoso yate. Una inversión importante que, lejos de ser un capricho, se convirtió en una nueva línea de negocio. La embarcación, bautizada como 'Gogga', tiene casi diez metros de eslora y capacidad para diez personas.

Cuenta con baño con ducha interior, zona para tomar el sol, espacio de sombra con mesa y sofá exterior, cocina equipada y todo tipo de material para el ocio acuático, desde snorkel hasta pádel surf.

El barco navega principalmente por las aguas de Ibiza y Formentera durante los meses de verano, y se rentabiliza mediante alquiler. Aunque cuenta con una empresa especializada que gestiona la naviera y los contactos, Tamara Gorro se implica personalmente en la atención a los clientes.

Ella misma ha explicado que supervisa detalles como la bebida, el estado del barco o la coordinación con el capitán. Entiende que, en este sector, el boca a boca es la mejor publicidad. Y sabe que la experiencia del cliente lo es todo.

Convirtiendo su vida en palabra

Si hay una faceta que define profundamente a la influencer, es la de escritora. Escribe desde la experiencia. Desde la herida. A lo largo de los años ha publicado varios libros en los que ha abordado temas como la maternidad, la resiliencia o los momentos más duros de su vida. Pero su obra más impactante llegó en 2025, cuando publicó con HarperCollins el libro 'Ahora que vuelvo a vivir'.

En este libro, Tamara confesó que estuvo a punto de quitarse la vida debido a una depresión profunda. Fue un testimonio valiente, descarnado y necesario. En un mundo en el que muchas figuras públicas muestran solo la parte luminosa, ella decidió compartir la oscuridad.

El libro no solo fue una catarsis personal, sino también un mensaje para quienes atraviesan situaciones similares. Tras esa etapa, Tamara ha declarado estar centrada en disfrutar, en dejar atrás lo que duele y en vivir el presente con sus dos hijos, Shaila y Antonio, a quienes adora.