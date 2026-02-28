Berto González 28 FEB 2026 - 18:00h.

Sonia Madoc, concursante de 'GH DÚO', hizo frente a un momento complicado tras la primera separación de Sonia y Selena, y se ha sometido a una importante operación antes de entrar en el reality

Anita Williams, más allá de la televisión: su negocio de éxito como emprendedora tras los focos

Compartir







Repasamos algunos de los momentos más íntimos de la vida de Sonia Madoc; desde su relación sentimental actual hasta los momentos de mayor inestabilidad tras su primera separación con Selena y su reciente operación de pecho, a la que se sometió antes de entrar en el reality.

PUEDE INTERESARTE De su nombre real a su pareja: 10 curiosidades de Sonia Madoc

En el plano sentimental, Sonia Madoc es muy discreta y mantiene su vida privada totalmente blindada, aunque sí sabemos que mantiene una relación estable con su pareja actual, con quien comparte su día a día desde hace varios años. Se trata de un hombre empresario de treinta y nueve años con el que vive en Barcelona, tal y como ella misma ha contado recientemente en 'GH', pero apenas ha dado más detalles de su relación.

La cantante de 'Yo quiero bailar' siempre ha protegido su intimidad ante los medios de comunicación y se limita a afirmar que se trata de una relación basada en el apoyo mutuo, en la estabilidad, en la complicidad y en el amor. "Tengo pareja y una historia muy bonita, pero, de momento, la mantengo en privado", ha comentado recientemente en una entrevista para 'Semana'.

PUEDE INTERESARTE Sonia Madoc vuelve a estar del lado de los más jóvenes

La depresión tras la primera separación de Sonia y Selena

Uno de los episodios más duros de la vida de Sonia Madoc llegó tras la ruptura profesional del dúo Sonia y Selena, un proyecto musical que marcó a toda una generación y que la catapultó a la fama. Cuando ese éxito se apagó de forma inesperada, la cantante se encontró desorientada y sin herramientas emocionales para gestionar est gran cambio. La pérdida progresiva de la fama, de trabajo y de su propia identidad como artista dio lugar a una profunda depresión que la mantuvo alejada de los escenarios durante un largo periodo de tiempo.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"La gente por la calle te pregunta por qué ya no cantas, y eso es una negación constante. Me cortaron la fuente económica y artística con 27 años. Entré en depresión. Aprendí que, en la música, a veces, las decisiones no son justas, y entendí las reglas de la industria", comentó Sonia en la entrevista citada anteriormente, donde confesó que había estado trabajando en una tienda de ropa en Sant Cugat y estudiando un máster en protocolo para volver a televisión antes de reanudar su carrera artística.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Estuve tres años engañándome, pensando que podría tener una vida 'normal'. Siempre he trabajado con Chus, el creador de 'Yo quiero bailar'. Con él he grabado 'Bienvenido a la fiesta', 'Bailemos en el so'l, 'Todos a la bahía'… aunque la música no estaba en su mejor momento y, aún así, Telecinco me apoyó bastante en una época de mi carrera", añadió Sonia Madoc.

Una complicada operación de pecho antes de 'GH DÚO'

Meses antes de entrar en 'GH DÚO', Sonia Madoc sufrió un problema de salud que volvió a ponerla a prueba. La cantante tuvo que someterse a una operación de pecho tras detectar la rotura de una de sus prótesis mamarias. La intervención no fue sencilla y requirió un proceso de recuperación que coincidió prácticamente con la preparación para su entrada en el reality.

La misma artista explicó que decidió operarse por motivos médicos y no estéticos, ya que la prótesis dañada suponía un riesgo para su salud. La cirugía implicó retirar la prótesis afectada y realizar una reconstrucción adecuada. A pesar del desgaste físico y emocional que supuso la intervención y la recuperación, Sonia decidió seguir adelante con su participación en 'GH DÚO', convencida de que era una gran oportunidad para mostrarse tal y como es.