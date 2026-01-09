La exconcursante de 'Supervivientes' y exparticipante de 'LIDLT' ha lanzado su propia tienda online de ropa

Anita Williams, concursante oficial de 'GH DÚO': "Lo hago por mi hijo"

Anita Williams concursante de 'GH DÚO' es uno de esos perfiles que, poco a poco y sin hacer demasiado ruido, ha logrado hacerse un hueco reconocible dentro del universo Telecinco. Su rostro se hizo popular gracias a su participación en 'La isla de las tentaciones' tiene un perfil de los más versátil laboralmente hablando. Tras años explorando distintos ámbitos laborales este año ha lanzado su propia tienda de ropa online. La marca, identificada con sus iniciales, 'The AW Line', apuesta por prendas cómodas y versátiles y la ha consolidado como emprendedora digital.

De closer de ventas a emprendimiento digital

Anita Williams, concursante de 'GH DÚO' se adentró en el mundo de las ventas digitales, trabajando como closer de ventas. Un rol cada vez más demandado en el entorno online y que requiere habilidades muy concretas de comunicación, persuasión, empatía y capacidad para entender las necesidades del cliente.Este trabajo le permitió familiarizarse con el ecosistema digital, entender cómo funcionan los negocios online y, sobre todo, descubrir que quería algo más. La exconcursante de 'Supervivientes' siempre ha mostrado una inquietud constante por crecer, por no conformarse con lo establecido y por buscar caminos que le permitieran desarrollarse tanto personal como profesionalmente.

El emprendimiento digital apareció entonces como una oportunidad a futuro. La moda, además, siempre ha sido un terreno con el que se ha sentido cómoda, una forma de expresión, de identidad y de conexión con su público. Unir su imagen pública, su presencia en redes sociales y un proyecto propio fue el siguiente paso.

Un proyecto personal con sello propio

Tras meses de dedicación, aprendizaje y muchas horas de trabajo, Anita Williams, exconcursante de 'LIDLT' ha dado forma a su nuevo proyecto laboral, una tienda de ropa online que lleva su sello personal desde el nombre hasta el concepto. La influencer ha decidido bautizar la marca utilizando las iniciales de su nombre y apellido, un gesto sencillo pero cargado de significado. 'AW' no es solo una marca, es una extensión de su identidad.

La empresaria compartió la noticia a través de un story en sus redes sociales, dirigiéndose directamente a su comunidad. "Por fin habemus web. Me ha costado. Llevo días yéndome a dormir a las tantas, pero esto lo tenía que sacar ya. Os lo merecéis", confesaba, dejando entrever el esfuerzo y la implicación personal detrás del proyecto. Lejos de mostrar solo el resultado final, Anita ha ido compartiendo todo el proceso, los retos técnicos, las dudas, el cansancio y también la ilusión.

Prendas cómodas, versátiles y con identidad

La tienda online de Anita Williams apuesta por una línea de productos sencilla pero coherente con su imagen. Sudaderas unisex, camisetas, tops y gorras componen una colección pensada para el día a día, con un enfoque cómodo y urbano. Uno de los aspectos más destacados es la inclusión de tallas grandes, una decisión que responde a una demanda real y a una visión más diversa de la moda.

Todas las prendas y complementos llevan el logo de la marca, 'AW', bordado de manera discreta pero reconocible. Un detalle que aporta identidad y refuerza el carácter de marca personal. La paleta de colores es variada, especialmente en las camisetas, permitiendo elegir entre diferentes tonos sin saturar la colección.

Redes sociales, visibilidad y el impacto de entrar en GH Dúo

El lanzamiento de la marca, de la concursante de 'GH DÚO', no se entiende sin el papel clave de las redes sociales. La influecer ha sabido aprovechar su imagen pública y la visibilidad que le han dado los realities para impulsar su proyecto. Además, no ha dudado en apoyarse en compañeras del universo Telecinco, como Sthefany, para dar mayor alcance a la marca.

Sin embargo, su entrada en la casa de 'GH DÚO ha supuesto un paréntesis inevitable en la gestión diaria del negocio. Tal y como ella misma ha explicado, los pedidos realizados durante su estancia en el reality tendrán que esperar a su salida, ya que no ha dejado a nadie al mando. Una decisión arriesgada, pero también honesta, que vuelve a demostrar su transparencia con los seguidores.

"Amores, todos los pedidos realizados a partir del 8 de enero saldrán cuando salga de la casa de 'GH', podría haber dejado a alguien a cargo, pero no, ya sabéis que cada compra en 'The AW Line' va con dedicatoria mía incluida escrita a mano y con regalitos y eso no se puede sustituir por nadie", asegura en su última publicación antes de entrar a la casa.