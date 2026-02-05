Natalia Sette 05 FEB 2026 - 12:28h.

La presentadora de Informativos Telecinco Carme Chapparo cumple años y lanza un bonito mensaje compartiendo su deseo

Carme Chaparro y su marido se casan tras 25 años: "Horas después él me estaría diciendo adiós en un quirófano"

Carme Chaparro no ha estado pasando por un buen momento . La periodista padece de una enfermedad que la ha mantenido varios meses hospitalizada. La presentadora de Informativos Telecinco cumple años y lanza un emotivo mensaje a través de sus redes sociales compartiendo su mayor deseo.

La escritora ha decidido dedicarse un post muy especial por su cumpleaños y sube a su perfil de Instagram , en el que cuenta con más de 180.000 seguidores, un recopilatorio de fotos. En la publicación destacan las imágenes de la periodista de pequeña, tanto sola como junto a sus padres.

Desde el principio de su comunicado, Carme deja claro que este es un cumpleaños especialmente importante, pues llega en un momento en el que está bastante delicada de salud. “Soplar las velas este año tiene un significado distinto”, ha comenzado escribiendo. “No pido deseos grandes. Solo pido calma, tiempo y salud para volver a ser yo”, ha continuado poniendo con sinceridad.

Aunque la escritora ha preferido mantener en privado cuál es su enfermedad, sí que ha compartido cómo le ha estado afectando a lo largo de los meses. Con los constantes ingresos hospitalarios y los días infinitos en casa recuperándose, lo único que desea Carme es poder mejorar y recuperar su esencia.

“Si pudiera viajar atrás en el tiempo y susurrarle algo a esta niña, le diría: “Tranquila. Eres mucho más fuerte de lo que crees”, ha puesto. Sin duda, todo este tiempo le ha demostrado que aunque piense que no puede más, siempre le quedan fuerzas para seguir. “Hoy no hay grandes fiestas ni ruido. Pero hay vida. Y mientras haya vida, hay historias por escribir”, ha escrito.

Por último, ha querido dedicarle unas palabras a todos sus seguidores, que desde el principio de su enfermedad, han estado apoyándola y mandando continuos mensaje de cariño. “Gracias por no soltarme la mano en este cumpleaños tan “hacia dentro”. Os siento muy cerca”, ha escrito agradeciendo el apoyo.

La última foto que publica es ya ella hoy en día, poniendo su característica pose 'de morritos', con los lambios pintados de rojos. "Pase lo que pase, la niña gamberra sigue al mando (y los labios rojos son innegociables)", termina diciendo. Con esto, Carme demuestra una vez más que, pase lo que pase, no perderá nunca su actitud positiva.