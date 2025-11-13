Rocío Molina 13 NOV 2025 - 11:33h.

La presentadora de 'Informativos Telecinco' ha tenido que ser intervenida dos veces por su enfermedad con pocos días de diferencia

Carme Chaparro comparte una foto desde el hospital durante el tratamiento de su enfermedad: "Un día más, un día menos"

Compartir







Carme Chaparro ha compartido una nueva foto desde el hospital para contar que ha pasado por el quirófano dos veces en pocos días. La periodista y presentadora de Informativos Telecinco ha dado nuevos detalles acerca de cómo evoluciona la enfermedad a la que no ha puesto nombre públicamente y cómo se encuentra tras estas dos intervenciones.

Lo ha hecho a través de una imagen en la que muestra su mano derecha con una vía. "Dos pasos duros por quirófano en pocos días. Dos estancias largas y complicadas en la rea… pero siempre la sonrisa, las caricias, los desvelos y los cuidados de los sanitarios que se dejan el alma, la piel y su bienestar para conseguir que sanemos incluso cuando se nos quiere ir el alma", ha comenzado diciendo para a continuación indicar que ya está en la planta.

Ante este nuevo escenario de recuperación que se le plantea y de haber pasado días muy duros, Carme Chaparro ha regresado a las redes explicando el motivo de su ausencia y tratando de tranquilizar a sus seguidores.

Por recomendación médica está alejada de las pantallas y cuenta que está padeciendo unos "dolores que me atraviesan". Sin embargo, la periodista y novelista de 52 años sigue con su habitual optimismo plantando cara a la adversidad y a la enfermedad.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Un día más, un día menos. Sanidad Pública. Volveré", ha advertido Carme Chaparro excusando así la desconexión que va a mantener y también para agradecer el cariño y todos los mensajes de apoyo que está recibiendo y que ahora le son imposibles de contestar en este nuevo contexto.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Con esta nueva publicación en Instagram, Carme Chaparro ha avanzado más detalles de cómo evoluciona su enfermedad y las decisiones médicas que se están planteando en este duro camino. Una publicación que en pocos minutos se ha llenado de muestras de cariño y de mensajes deseándole una pronta recuperación.