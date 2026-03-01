Lidia González 01 MAR 2026 - 09:30h.

La exconcursante de ‘Warriors Games’ desvela todo lo que tiene que contar en las memorias de su vida

Claudia Bavel se sincera como nunca sobre su relación con Iker Casillas

Claudia Bavel tiene muchas cosas que contar y ha tomado una importante decisión que ha compartido en su visita al paltó de ‘En todas las salsas’. La que fuera participante de ‘Warriors Games’ anuncia que ha empezado a escribir sus memorias, algo que ha dejado sin palabras a los colaboradores del videopodcast. La influencer se abre en canal para explicar en qué quiere focalizar estas escrituras y se sincera como nunca. ¡Dale al play y descubre todos los detalles al respecto, en el programa completo, para Mediaset Infinity!

“He empezado a escribirlas”, comienza explicando. La creadora de contenido no solo tiene que hablar de las relaciones personales que tiene, sino que su historia de vida es muy complicada. Después de sacar a la luz sus mensajes con Barranco cuando estaba con Olatz, la influencer habla de su familia desestructurada y de las consecuencias que ha tenido: “Vengo de una familia desestructurada, por eso acabé en la industria en la que acabé”.

