Equipo mtmad 29 SEP 2025 - 09:31h.

La exconcursante de 'Warrior Games' se sincera sobre su primer amor, quien hubiera sido padre de su bebé

Claudia Bavel reflexiona sobre tratar sus inseguridades a través de las operaciones estéticas

Claudia Bavel se sienta frente a la cámara para repasar uno de los momentos más vulnerables de su pasado con motivo del aborto que sufrió . La exconcursante de ‘Warrior Games’, transparente desde el primer día, se abre como nunca al hablar del que hubiera sido el padre de su bebé. La influencer recuerda a su primer amor, con quién sufrió el aborto, y cuenta, por primera vez, todo sobre esa difícil y oculta etapa de su vida. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

No es la primera vez que la creadora de contenido saca su lado más emocional hablando de una expareja, así lo hacía también al anunciar entre lágrimas su ruptura con Mangel . En esta ocasión, la exconcursante de ‘Warrior Games’ se remonta nada menos que al que fue su primer amor, con el que se quedó embarazada con apenas 20 años. “Me quedé embarazada y empecé a comprar un montón de cosas de bebé”, confiesa recordando la ilusión con la que vivió los momentos previos a su pérdida.

La catalana echa la vista atrás y desvela lo mucho que significó para ella la relación que mantuvo con su primer amor, de la que aún no se puede olvidar. Claudia explica que el aborto que sufrió le afectó de infinitas maneras, también por las consecuencias que tuvo en su romance. “Cuando perdí al bebé, terminó la relación”, explica visiblemente afectada. La exconcursante de ‘Warrior Games’ recuerda todo sobre su primera pareja y cómo le sigue marcando en la actualidad. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!

Claudia Bavel desvela cuál es el tatuaje que se hizo por su primer amor

La influencer ya ha hablado en otras ocasiones de algunos de sus tatuajes, pero nunca había desvelado el relacionado con su primer y apasionado amor. “Es la única vez que me he hecho un tatuaje por amor”, confiesa. Claudia enseña dónde tiene marcado con tinta en su piel el recuerdo de su primera pareja. La relación con el que hubiera sido el padre de su bebé estará siempre en su mente, así lo ha compartido la catalana. “Han pasado los años y sigue ahí”, confiesa.

Claudia Bavel se abre en canal en 'Alta intensidad’, disponible en Mediaset Infinity, hablando, por primera, vez sobre uno de los momentos más duros de su pasado. La influencer se sincera sobre el aborto que sufrió con tan solo 20 años y recuerda a su primer amor, padre del que hubiera sido su bebé. Además, la catalana reflexiona también sobre su infancia en una familia desestructurada y desvela todo sobre sus planes de maternidad. ¡No te pierdas sus declaraciones en Mediaset Infinity!