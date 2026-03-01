Fiesta 01 MAR 2026 - 18:08h.

El hijo de Paulina Rubio y Colate se pronuncia por primera vez en sede judicial para expresar su voluntad de residir con su padre

El hijo de Paloma Barrientos, atrapado en Dubái por el conflicto bélico: "No sabe cuándo abrirán el espacio aéreo"

Compartir







Paulin Rubio y Colate Vallejo-Nágera, acorralados. Tras años de conflicto por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás, ha declarado ante el juez de la Corte de Miami. Acompañado por su guardiana legal, el menor ha manifestado ante la sede judicial su voluntad de venir a España para residir con su padre.

Por primera vez, el hijo de la cantante y al empresario ha dado su testimonio ante el juez, expresando su deseo de "vivir con su padre". Tras esto, y como sería habitual en estos casos, los padres del menor deberán reunirse en los próximos días en los juzgados para llegar a un acuerdo respecto al futuro del menor que todavía esta en el aire.

Ante esta situación y tras conocer la voluntad de su hijo, que ya tiene 15 años, Paulina Rubio, agotada de esta guerra judicial e inmersa en un momento económico complicado tras recibir un demanda por impago de alquiler en Miami, estaría dispuesta a aceptar el deseo del menor, aceptando que este se trasladase a España con su familia paterna.

La guardiana legal del hijo de Paulina y Colate les reclama 12.000 euros

Mientras que el futuro del menor todavía sigue sin resolverse, a Paulina y Colate se les añade un nuevo problema. Y es que la guardiana legal de Andrea Nicolás (una figura legal designada para cuidar, proteger y defender los intereses del menor), exige a la cantante y al empresario una cuantiosa deuda de 12.000 euros por sus honorarios.

Una situación que se suma al complejo escenario económico en el que se encuentra actualmente Paulina Rubio, así como al complicado proceso judicial en el que está inmersa la cantante desde hace años por la custodia de su hijo.