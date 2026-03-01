Fiesta 01 MAR 2026 - 17:08h.

Miles de españoles se encuentran atrapados en Abu Dabi y Dubái sin poder regresar a España por el conflicto bélico de EEUU, Israel e Irán

Ataque de EEUU e Israel a Irán: la Guardia Revolucionaria lanza cuatro misiles contra el portaaeronaves estadounidense 'Abraham Lincoln'

El ataque de Israel y Estados Unidos a Irán ha tenido como respuesta el posterior ataque de Irán a varios países del Golfo. Esto ha provocado un conflicto bélico internacional y, como consecuencia, cerca de 30.000 españoles se encuentran atrapados en Oriente Medio, sin poder salir de sus fronteras. 'Fiesta' no es ajena a esta realidad y analiza la última hora de esta actualidad con el testimonio de Paloma Barrientos, cuyo hijo es una de las personas que se encuentran en Dubái.

El objetivo por parte de EEUU e Israel es forzar un cambio de régimen en Irán y ya han conseguido acabar con el líder Ali Jameneí. Europa no está ajena a este conflicto bélico y se pone en alerta después de que esta misma mañana nos despertáramos con la noticia de que algunos de los misiles lanzados fueron enviados en dirección a Chipre y de que varias bases inglesas habían sido también objetivo de los israelíes.

En Doha, Qatar, Dubái y Abu Dabi han caído misiles y son muchos los españoles que se encuentran en algunas de estas ciudades de Oriente Medio. De hecho, el aeropuerto de Dubái también ha sido bombardeado y se ha saldado con cuatro heridos, sembrando el pánico en miles de turistas. Como consecuencia, se han cancelado los vuelos al haberse cerrado el espacio aéreo, complicando también el paso de Europa a Asia.

Y es que para ir hasta China, Tailandia o Vietnam, los vuelos europeos y españoles hacen escala en los aeropuertos de Doha o Dubái. Esto ha dejado a miles de españoles en Tailandia, Vietnam o China sin poder viajar hasta España o incluso en el mismo Dubái, sin poder coger la conexión aérea destino España. Entre los atrapados se encuentran el productor musical Alejandro Abad, Malu Salgado (hija del exfutbolistas Michel Salgado) o el hijo de Paloma Barrientos, periodista y colaboradora del programa.

Paloma Barrientos habla de la situación de su hijo en Dubái

Paloma Barrientos desvela en el programa presentado por Emma García que su hijo es piloto de aviones y que estaba realizando un viaje de Vietnam a España con escala en Dubái: "Cuando hablé con él ayer y le dije 'oye, ¿estáis ya por aquí?' me dijo que no, que estaban varados, que el espacio aéreo está absolutamente cerrado. Ellos, la tripulación y los cuatrocientos pasajeros, están en el hotel, les han recomendado que no salgan y están a la espera. No tienen ninguna noticia de cuándo van a volver a abrir el espacio aéreo".