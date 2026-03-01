Jedet confesaba que, cuando tuvo conocimiento de la resolución del juez, se pasó "un mes durmiendo muy mal"

Miriam Garlo, primera intérprete sorda en ganar el Premio Goya a Mejor Actriz Revelación: "Tenemos voz propia, pero no siempre es oral"

A finales del pasado mes de enero Jedet anunciaba, a través de sus redes sociales, que había ganado el juicio por la agresión sexual que sufrió en los Premios Feroz del año 2023 por parte del productor Javier Pérez Santana. La actriz respondía en la alfombra roja de los Premios Goya sobre sus emociones una vez conocida la sentencia: "No me he metido mucho ahí, en lo que siento, porque es algo que me sigue generando mucha ansiedad".

Jedet confesaba que, cuando tuvo conocimiento de la resolución del juez, se pasó "un mes durmiendo muy mal". "Es algo que me ha traumatizado", reconocía. "Han sido como tres años con una baldosa en el pecho y a la defensiva, pero supongo que es normal", reconocía. Pero aún así, la intérprete anima "a todas las personas que hayan pasado por esto, aunque sea un proceso muy duro, a que lo denuncien".

La actriz y cantante se ha pronunciado sobre la segunda víctima, al parecer también actriz y muy conocida, que ha presentado una demanda contra Íñigo Errejón por supuesta agresión sexual. "Entiendo que esta actriz no de su nombre, como ciudadana tiene derecho a hacerlo de forma privada, es un proceso tan horrible que nadie quiere pasar por eso, yo lo he pasado y lo entiendo", reconocía.

Reducen la pena a Pérez Santana por agresión sexual a Jedet por tomar alcohol y pastillas y pagar la indemnización

El juzgado de lo Penal número 7 de Zaragoza condenó al productor Javier Pérez Santana a cuatro meses de prisión por un delito de agresión sexual contra la actriz y cantante Jedet e inhabilitación especial para trabajar con menores durante 2,6 años, así como libertad vigilada durante dos años -prohibición de aproximación de 500 metros con la víctima y de comunicación por cualquier medio-.

Aunque el juez entiende que sí hay responsabilidad penal, ha rebajado la condena al considera una "eximente incompleta" la intoxicación por consumo de bebidas alcohólicas y sustancias, a lo que se une el atenuante de la reparación del daño, es decir, que el condenado, ha pagado ya la indemnización.

Además, el productor ha sido condenado como autor de un delito de leve de vejaciones injustas a una multa de 600 euros y a indemnizar a Jedet con 1.918,59 euros más intereses, junto con el pago de las costas del procedimiento. Así lo pone de manifiesto la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, contra la que cabe interponer recurso de apelación.