MadridMiriam Saavedra, ganadora de 'GH VIP', saltó a la fama en España gracias a su relación con Carlos Lozano, uno de los actuales finalistas de 'GH DÚO'. La suya fue una historia sentimental muy mediática que la situó en el foco de la prensa del corazón. Con el tiempo, decidió alejarse de los platós para tomar el control de su carrera y centrarse en proyectos personales. Así es su vida en la actualidad.

Empresaria internacional con alma lifestyle

Hablar de Miriam Saavedra, ex de Carlos Lozano es hablar de reinvención constante. De una mujer que llegó a España desde Perú con una maleta cargada de sueños, que encontró en la televisión una plataforma para darse a conocer y que, con el paso del tiempo, ha sabido transformar la fama en oportunidades reales de negocio.

Hoy, lejos de los platós que la convirtieron en uno de los rostros más comentados de Telecinco, Miriam vive una etapa más serena, enfocada en sus empresas, en su imagen como creadora de contenido y en un estilo de vida que combina lujo, disciplina y estrategia financiera.

Desde hace ya un tiempo, la exconcursante de 'Supervivientes', apostó fuerte por sus redes sociales. Instagram se convirtió en su escaparate principal, un espacio donde mostrar su día a día, sus viajes, sus colaboraciones y su estilo de vida. Hoy, su perfil es una mezcla de glamour, disciplina y sofisticación.

Sus seguidores la acompañan en escapadas a destinos exclusivos, estancias en hoteles de cinco estrellas, eventos de marcas internacionales y experiencias de lujo que forman parte de su nueva rutina. Desde playas paradisíacas hasta capitales europeas, ha construido una narrativa visual muy cuidada, donde cada fotografía parece salida de una revista.

Colabora con firmas de moda, belleza y lifestyle, asiste a inauguraciones y eventos privados, y participa en campañas donde su imagen elegante y su pasado como modelo encajan a la perfección.

El culto al cuerpo

Si algo ha acompañado siempre a Miriam Saavedra, es su pasión por el cuidado personal. Su pasado como modelo no solo marcó su estética, sino también su mentalidad. La disciplina, el control y la constancia forman parte de su rutina diaria. Además, Miriam no oculta su interés por los tratamientos estéticos.

En una sociedad donde la imagen pública tiene tanto peso, ella defiende el derecho a cuidarse y a recurrir a profesionales para potenciar aquello que una desea mejorar. Tratamientos faciales, cuidados corporales y asesoramiento especializado forman parte de su rutina.

Sus posados en redes sociales son una prueba de ello. Fotografías en bikini, vestidos ajustados, looks de alfombra roja… Cada imagen transmite seguridad y orgullo por el trabajo constante que hay detrás. Su figura estilizada y su actitud ante la cámara recuerdan a sus años como modelo, una etapa que, según ha contado en diversas ocasiones, le enseñó a desenvolverse con soltura ante el objetivo.

Imperio inmobiliario entre Madrid y Perú

Más allá del glamour y las redes sociales, también es empresaria e inversora inmobiliaria. Instalada en Madrid, la peruana decidió hace años apostar por el ladrillo como una forma de asegurar su futuro y el de su familia.

El año pasado dio un paso importante al adquirir una casa a las afueras de la capital. Una propiedad que representa estabilidad, tranquilidad y una nueva etapa más enfocada en lo personal. Pero su visión empresarial no se limita a España.

En su Perú natal posee varias propiedades en zonas exclusivas con vistas al mar. Pisos estratégicamente ubicados que forman parte de su cartera de inversiones. Además, adquirió un edificio entero de apartamentos destinados al alquiler, consolidando así una fuente de ingresos estable.

"He sabido manejar y jugar con mi dinero desde muy niña para que a mi familia no le falte de nada", ha comentado en alguna ocasión. La gestión de sus negocios en Perú está en manos de su madre, Haydée Garmendia, la persona en la que más confía.