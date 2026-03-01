Fiesta 01 MAR 2026 - 18:09h.

Ricardo Arroyo (el hombre cojín de 'LQSA') habla sin tapujos sobre su problema de salud mental y señala a sus compañeros: "Cuando desapareces del grupo se olvidan de ti"

Arroyo ha explicado que el estrés por las intensas jornadas de grabación le pasaron factura: "Me he caído por la calle 20 veces"

Ricardo Arroyo, Vicente en 'La que se avecina', se convertía esta semana en noticia al hablar abiertamente del momento vital por el que atraviesa. El actor confirmaba que se encuentra ingresado en una clínica por la que paga en torno a 3.000 euros al mes a causa de un problema de estrés.

Según explicaba él mismo, la durísima carga de trabajo por las largas sesiones de grabación acabó por agotarle físicamente y mentalmente. Tras 14 años de grabaciones prácticamente ininterrumpidas, el actor decidió dejar la serie de los hermanos Caballero y alejarse del foco mediático:

"Fui de urgencias y de una clínica pasé a otra y a otra. Así casi dos años. Estoy pagando 3.000 euros al mes. Tengo que andar con cuidado porque me mareo, he tenido casi 20 caídas por la calle. Mi lucha es por salir. No es la fama la que me ha provocado esto, ha sido la prisa. Yo llegaba de trabajar a las ocho o las nueve de la noche, cenaba, me ponía a estudiar y al día siguiente otra vez a las seis de la mañana en pie".

Ricardo, decepcionado con sus compañeros de 'LQSA'

El cuerpo y la mente de Ricardo Arroyo dijeron 'basta'. El actor reconoce que su cuerpo le marcó un límite con mareaos, agotamiento y dificultad para desconectar, algo que en un principio preocupó a sus compañeros de rodaje.

Sin embargo, Ricardo ha reconocido que con el paso del tiempo llegó a sentir la ausencia de esas personas con las que había compartido cientos de horas de grabación: "Cuando tienes popularidad o estás trabajando eres la hostia, en cuanto desapareces del grupo se olvidan de ti, te sientes abandonado".