02 MAR 2026

La madre del jugador del Porto F.C, Begoña Eguskiza Palacios, murió el pasado 26 de febrero a los 55 años y de forma repentina

Varios días después de su muerte, Borja Sainz ha publicado en sus redes un mensaje de despedida, junto a varias fotos de su familia

El pasado 26 de febrero y de forma súbita, María Begoña Eguskiza Palacios, madre del futbolista del Porto C.F., Borja Sainz, falleció en Cruces-Barakaldo, donde residía. Su esquela fue publicada al día siguiente en 'El Correo', donde se informó que había muerto a los 55 años de edad y donde se nombra a todos los familiares que, afligidos, le sobreviven: su esposo, Iñaki Sainz Beaskoetxea; su hijo, Borja; su hija política, María; sus hermanos, Arantza e Ibón; su madre, Begoña; su hermanos políticos, Carlos García, Gartzen Sainz-Izaskun Fernández; sus "sobrinos, tíos, primos y demás familia".

El funeral tuvo lugar el día 27 de febrero en una basílica de Bilbao y, dos días después, aún sin haber procesado lo ocurrido, su hijo Borja ha publicado una emotiva carta en sus redes sociales, a modo de despedida: "Como siempre me decías, mamá: “hasta mañana, si Dios quiere”. Todavía me cuesta escribir estas palabras. Todavía me cuesta aceptar que ya no voy a escuchar tu voz al otro lado. Todo ha sido tan de repente que sigo intentando entenderlo. No sé muy bien qué decir. Solo que me duele, muchísimo", ha escrito.

"Me va a faltar tu llamada tras cada partido"

"Me va a faltar tu llamada después de cada partido, tu manera de estar, de preocuparte por todo y por todos. Eras el corazón de casa. Nos dejas un vacío imposible de explicar, pero también una vida entera de amor, valores y fuerza. Todo lo que soy empieza en ti. Prometo seguir luchando, por ti. Como siempre me has enseñado. Siempre estarás con nosotros. En cada paso, en cada decisión, en cada abrazo. Te quiero, mamá. Para siempre", ha concluido el jugador en su emotivo texto, que ha generado más de sesenta mil reacciones en su muro.

Como se deduce de las palabras de Borja, Begoña no sufría ninguna enfermedad por la que se pudiera esperar su prematura muerte, cuya causa exacta no ha trascendido todavía. Junto a su carta, ha publicado una fotografía en blanco y negro en la que su mano tatuada aparece entrelazada con la de su madre, que se encuentra acostada en una cama. El futbolista también ha mostrado otras instantáneas en las que su madre aparece junto a él en momentos importantes de su carrera, así como algunas más antiguas de su infancia.

Según su ficha deportiva, Borja Sainz Eguskiza, nacido en 2001, es un futbolista español que juega como extremo o delantero, conocido por su velocidad, desborde y capacidad goleadora. Tras destacar en la cantera del Athletic Club y el Alavés, y brillar en el Norwich City (Championship inglesa), fichó por el F.C. Porto en 2025, donde juega en la actualidad.