Patri Pérez y Lester Duque presentan a su hija Cala y muestran su cara por primera vez

Patri Pérez y Lester Duque están algo preocupados y han querido compartir con todos sus seguidores cómo se sienten. Después de sincerarse sobre lo complicado que es gestionar una doble paternidad, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ hablan sobre los celos de su hijo Río con Cala. La llegada de su hermana ha descolocado por completo al mayor de los hermanos y los creadores de contenido explican cómo está la situación. ¡Descubre todos los detalles, en exclusiva, en Mediaset Infinity!

La catalana ya adelantaba anteriormente que a su pequeño, a veces, “le cuesta entender” la nueva situación familiar que tienen al hablar de cómo está viviendo su hijo el nacimiento de su hermana. Ahora, regresa junto al canario para explicar cómo hacen frente a este aspecto tras el primer mes de vida de su recién nacida: “Se piensa que le vamos a sustituir”.

“No entiende, quiere todo en el momento”, explica la creadora de contenido. Por su parte, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, quien se está encargando más de Río durante las primeras semanas tras el nacimiento de su hija, desvela la manera que tienen de gestionar esta situación: “Estamos intentando transmitirle un poco de calma”.

Patri Pérez y Lester Duque no han querido hablar únicamente sobre la situación familiar que viven tras el nacimiento de su hija Cala, sino que también han querido concienciar sobre un tema muy complicado con el que han lidiado. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ desvelan los crueles comentarios que reciben sobre su hijo Río: “Hay que tener mucho cuidado”.

Patri Pérez y Lester Duque han compartido un momento muy especial con sus seguidores al mostrar la cara de su hija Cala, por primera vez. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ desvelan si van a seguir enseñando públicamente a su hija y explican todos los motivos que se esconden tras su decisión. Además, la pareja se sincera sobre el momento que viven en su recién estrenada doble paternidad. ¡Dale al play y no te lo pierdas!