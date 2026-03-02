Carlos Otero 02 MAR 2026 - 08:03h.

El concursante y finalista de 'GH DÚO' tuvo un papel destacado en 'Todo sobre mi madre', de Pedro Almodóvar

Carlos Lozano ha llegado a la final de 'GH DÚO' cargado de energía. El emblemático presentador de 'Operación Triunfo' y 'Granjero Busca Esposa' ha dinamizado como nadie la convivencia en la casa de Tres Cantos. Aunque es un rostro muy conocido, la vida del madrileño está llena de anécdotas que merece la pena descubrir. Analizamos 10 curiosidades de su vida:

1. Su nombre completo y su edad

El concursante más polémico de la casa de Tres Cantos se llama Carlos Lozano Hidalgo y nació en Madrid el 27 de noviembre de 1962, por lo que hoy tiene 63 años.

2. Fue chico Almodóvar y tiene un Óscar

Aunque su carrera se ha desarrollado sobre todo en pasarelas y platós de televisión, Carlos también ha sido actor. Y de alto nivel. Participó en la película de Pedro Almodóvar 'Todos sobre mi madre', en la que interpretaba a Mario, y viajó con el director a Los Ángeles para recoger la estatuilla tras ganar el Óscar.

3. Creció en un barrio conflictivo

El presentador procede de una familia humilde y pasó parte de su infancia en el barrio de Simancas, en el distrito de San Blas–Canillejas. "Crecí en un barrio conflictivo", reconoció en una entrevista. Recordaba también que pidió un piano de pequeño, pero la familia no podía permitírselo. A su hija, contó con orgullo, lo primero que hizo fue comprárselo.

4. Trabajó recogiendo cartones

Sus orígenes modestos le obligaron a desempeñar trabajos de todo tipo. Estudió en el colegio Santiago Ramón y Cajal, pero dejó los estudios a los 16 años para ganarse la vida. "Llegué a recoger cartones para sacarme un dinero", ha explicado en varias ocasiones.

5. Acomplejado por sus orejas

Pese a ser considerado uno de los presentadores más atractivos de su generación, de niño estaba acomplejado por el tamaño de sus orejas. Con el tiempo, se convirtió en un joven muy popular que hacía suspirar a muchas chicas.

6. Un año en silla de ruedas

A los 19 años, tras regresar de la mili, sufrió un accidente que lo dejó paralítico y le obligó a usar silla de ruedas durante un año. Así lo contó en una entrevista para una revista del corazón, donde explicó el duro calvario que supuso su recuperación.

7. Su pasado como gogó

Antes de convertirse en modelo, trabajó como gogó en discotecas exclusivas de Madrid. “Llevaba mallas con calentadores y el pelo a lo afro. Mi madre me decía: "¡Hijo, ¡qué pintas!", recordaba entre risas.

8. Su romance con Mar Flores

En 1999 protagonizó una portada histórica junto a Mar Flores, cuando los fotógrafos los pillaron disfrutando de un fin de semana en la sierra madrileña. La relación fue breve y nunca llegó a consolidarse, pero generó un enorme revuelo mediático.

9. Puso en marcha Telecinco

Carlos Lozano forma parte de la historia de Telecinco desde su nacimiento. De manera anónima, protagonizó el primer minuto emitido por la cadena. Con solo 26 años mostró su capacidad interpretativa en una pieza en la que recreaba la odisea que vivió para recoger a su acompañante, Paloma Lago.

10. Le dijo a Isabel Pantoja que prefería a Rocío Jurado

Durante su paso por 'Supervivientes', protagonizó una discusión memorable con Isabel Pantoja. La tonadillera le reprochó que se siguiera creyendo un "modelo", a lo que él respondió con contundencia: "Vete a una residencia, te crees que eres la más grande, y para mí la más grande es Rocío Jurado".