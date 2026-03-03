Natalia Sette 03 MAR 2026 - 16:41h.

La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' asiste de nuevo al ginecólogo para hacerse la última prueba y averiguar si tiene un problema grave de salud

Danna Ponce habla por primera vez del duelo que está viviendo por su hijo Máximo

Danna Ponce continúa atravesando uno de los momentos más delicados de su embarazo . La exconcursante de ‘Pesadilla en el paraíso', que se encuentra en la semana 36 de gestación, ha compartido con sus seguidores la última hora tras someterse a nuevas pruebas médicas para confirmar si padece un problema de salud que puedae afectar a su bebé.

“Hoy: gine, matrona y monitores, luego os cuento”, escribía en sus ‘stories’ junto a una foto de su barriguita. Después de varios días de incertidumbre, tras conocer que podría tener preeclampsia, la influencer sigue pendiente de los resultados definitivos que determinarán si existe o no esa complicación asociada a la presión arterial alta.

Tras la revisión, Danna ha querido tranquilizar a sus fans, que llevan todos estos días pendiente de ella. “Bebé pesa 2,800”, ha revelado con alivio. Un peso adecuado para el momento de gestación en el que se encuentra y una señal positiva dentro del nerviosismo que arrastra desde hace semanas.

Sin embargo, la preocupación sigue ahí. “Esta semana terminan de confirmar si hay o no preeclampsia con la última prueba, si sale que sí esta niña en semana y poco está fuera (no estoy lista)”, ha confesado con total sinceridad. La posibilidad de que le adelanten el parto la mantiene en un estado de alerta constante, pues siente que no está preparada todavía para ser mamá de tres.

Si finalmente las pruebas descartan el problema, la situación cambiaría por completo. “Si sale que no (esperemos) pues cuando ella quiera”, ha explicado intentando mantener la calma. Aun así, reconoce que no está del todo bien: “Lo poco que queda, sea como sea, no estoy bien”.

Pese al miedo, hay algo que tiene claro: su hija está bien. “Pero está perfectamente y no para quieta ni un segundo”, ha asegurado tras la visita al ginecólogo. Tenga o no preeclampsia, lo único que desea Danna es que la niña siga bien de salud y siga creciendo igual de fuerte.

Queriendo quitarle hierro al asunto mientras espera los resultados, la influencer ha querido compartir otro antojo que ha tenido al volver a casa. “De vuelta a casa me ha entrado un ANTOJAZO que no había desbloqueado hasta ahora: horchata con fartons caseros”, ha contado divertida. Incluso en mitad de la preocupación, el humor no desaparece. “Falten 8 días o 20, la comidita que no falte ¿no? Tengo a Xavi frito con mis antojos”, ha añadido entre risas.

Mientras espera el resultado definitivo, Danna intenta centrarse en el presente. Sabe que podrían quedar apenas días para conocer a su hija… o algunas semanas más. Por ello, está intentando hacerse a la idea de que dentro de muy poco tiempo serán una familia de 5.