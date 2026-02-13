Danna Ponce habla por primera vez del duelo que está viviendo por su hijo Máximo: “Se me acaba el tiempo”
La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' se sincera con sus seguidores sobre el duro momento que está pasando por su hijo Máximo
Danna Ponce atraviesa una etapa especialmente sensible en la recta final de su embarazo. La que fuera concursante de ‘Pesadilla en el Paraíso’, que espera su tercer hijo, ha hablado por primera vez del duelo que está viviendo por su hijo Máximo. Un sentimiento que la tiene completamente rota y que no está sabiendo cómo gestionar.
“Bueno, en el episodio de hoy de la serie de mi vida…”, comenzaba diciendo en sus ‘stories’ de Instagram con un video de ella llorando. La influencer ha sido siempre muy transparente con todos sus seguidores y no ha tenido miedo nunca en mostrarse vulnerable. “Pienso que la gente pensará ‘esta chica es tonta’ pero me da igual, estoy viviendo una especie de ‘duelo’ o no sé cómo llamarlo con Máximo”, ha reconocido con total honestidad.
La influencer asegura que, a medida que se acerca el parto, siente que se está despidiendo de una etapa irrepetible junto a su hijo. “Lo miro y me entran ganas de llorar, pienso en cuando me vaya al hospital y vuelva y ya nunca será más mi único bebé y me pongo a llorar…”, ha confesado. La youtuber no está preparada para que su segundo hijo deje de ser su único bebé y le está costando asimilarlo.
En un emotivo reel que ha compartido con sus seguidores, Danna profundiza más en estos sentimientos. “He entrado en una especie de ‘pausa mágica’ en la que siento la necesidad de saborear cada segundo como si el tiempo supiera que pronto todo va a cambiar”, expresa en el vídeo, acompañado de preciosos videos junto a su hijo, desde su nacimiento hasta ahora.
La valenciana admite que incluso editando el video se ha puesto a llorar pensando en la situación. “Intentando editar el reels que acabo de subir… más de lo mismo… Tengo la sensación como de que se me acaba el tiempo. Y siento mucha pena, chicas”, ha compartido.
En el reels también le dedica unas bonitas palabras a Máximo: “Cada vez que pienso en el momento en que te vuelva a ver una vez tu hermana haya nacido, me entran ganas de llorar sin parar. Siento por ti el amor más puro y más real que he sentido jamás”. Unas palabras que reflejan la relación tan especial que tiene con su hijo.