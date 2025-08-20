Lorena Romera 20 AGO 2025 - 15:29h.

La influencer está embarazada por tercera vez; es madre de Mía, de 9 años, y de Máximo, de casi 2 años y en común con Xavi Cortés

Danna Ponce se ha enterado de su embarazo mientras viaja en autocaravana por el mundo con su novio y sus dos hijos

Compartir







Danna Ponce ha anunciado que está embarazada de su tercer hijo. La exconcursante de 'Pesadilla en el Paraíso', ha compartido la feliz noticia junto a varias fotografías en la que posa con su novio, Xavi Cortés -este bebé será el segundo que tengan en común, ya que la primogénita de la influencer es fruto de otra relación- y con sus dos hijos. Además, la joven ha enseñado la primera ecografía y el momento en el que se enteró de que estaba embarazada.

"Tercer bebé en camino", escribe la creadora de contenido con mucha emoción. Una noticia que no solo ha pillado por sorpresa a sus seguidores, también a la propia Danna Ponce, que ha contado que no planeaban volver a ser padres. Y menos ahora, que viven en una autocaravana con la que están recorriendo el mundo. Una aventura de la que hacen cómplice a sus followers, pero también todo un reto, pues se enfrentan cada semana al reto de un país nuevo y culturas diferentes.

PUEDE INTERESARTE Danna Ponce desvela todo lo que cambiaría de su dura infancia

Pero la pareja está siendo todo un sueño hecho realidad. Además, lo hacen acompañado de sus dos pequeños, con los que, antes de la noticia del embarazo, ya formaban una preciosa familia: la mayor, Mía, tiene nueve años y es fruto de una relación anterior de la influencer, y Máximo, que el próximo mes de octubre cumplirá dos años y es el primer hijo en común para Danna y Xavi.

PUEDE INTERESARTE Críticas a Danna Ponce tras decir que se arrepiente de su operación de pecho

Canal de Whatsapp de Telecinco

Ahora, se convierten en familia numerosa con la inesperada llegada de este nuevo miembro. "Estoy embarazada", comienza escribiendo la televisiva, intentando autoconvencerse. "Todavía no me puedo creer que esté escribiendo esto... Cuando parecía que nuestra familia ya estaba completa, cuando nuestros planes eran unos totalmente distintos, decidiste elegirnos, y estoy segura de que tenía que ser así", expresa joven, que participó en 'Recién Nacidos', de mtmad.

"No lo hemos buscado"

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"No lo hemos buscado", cuenta la futura madre de familia numerosa en el vídeo que ha publicado en su canal de Youtube, donde muestra su reacción al ver el positivo en el test de embarazo. "Llevamos un mes viviendo en la caravana, me parece muy fuerte y casi imposible", expresa mientras se realiza la prueba.

"Me va el corazón a mil por hora, tengo miedo. No sé si soy capaz de tener tres hijos", confiesa al borde del llanto, en este vídeo que es "muy personal" y en el que repetía una y otra vez "va a dar que no, va a dar que no", porque era lo que ella deseaba en ese momento.

"Tengo miedo, no sé si soy capaz de ser madre de tres hijos"

A pesar de esos primeros incertidumbre inicial y al ser algo que no habían previsto, Danna Ponce y Xavi Cortés están muy emocionados con esta nueva etapa de sus vidas. "Te esperamos con todo nuestro amor, bebé", escribe la también exhabitante del pisito de 'Solos', que ha compartido la primera sesión de fotos familiar, en la que además de presumir de incipiente barriguita, también muestra la primera ecografía.

"Están siendo semanas muy intensas", reconoce la influencer, que reconoce que estaba "muy nerviosa" por compartir con sus casi 400.000 seguidores la noticia de su embarazo. "Llevo una hora llorando, estoy histérica... Me siento supertonta. Espero que lo tratéis con cariño", ha comentado entre lágrimas la creadora de contenido, que ha preferido ahora "dejar el móvil" para relajarse y tomarse un tiempo para sí misma después de haber compartido públicamente que está esperando otro hijo con Xavi Cortés.