Danna Ponce ha compartido en sus redes un momento muy especial. La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' ha anunciado el nombre de su bebé. La influencer, que conocía antes de tiempo el sexo al ingresar en el hospital con un cuadro de vómitos, sí que ha querido que el dar a conocer el nombre de su tercer hijo fuese de lo más especial, así como el significado de su retoño.

Después de compartir con emoción cómo dieron a conocer el sexo del bebé y saber que su tercer hijo es una niña, Danna Ponce y Xavi Cortés ya han decidido el nombre de su pequeña. La influencer, que es madre de Mía con 9 años y de máximo, de casi 2 años, están felices porque van a completar su familia. A modo de vídeo para que pueda verlo en un futuro, la exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' ha querido dar la bienvenida a su niña y explicarle por qué han escogido este nombre y su significado tan especial.

La suya no ha sido una fiesta 'gender reveal' multitudinaria. A la hora de conocer el sexo del bebé han estado ellos en familia y también de una manera íntima ha querido hacer público el nombre de su tercera hija. Lo curioso, tal como ha contado Danna Ponce, es que mucho antes de que ella viniera, tanto ella como su padre ya sabían que si era niña la opción que escogería. Su idea surgió de forma espontánea viendo un día una película y esa fue la señal clara de qué nombre le pondrían.

"Estábamos viendo una película muy especial. Escuchamos tu nombre. Nos miramos tu papá y yo y supimos que sería el tuyo. Lo curioso es que aún no sabíamos si serías niño o niña, pero desde ese momento lo tuvimos clarísimo. Tu hermano te empezó a llamar así desde el principio y ahí entendí que no habíamos elegido tu nombre. Tú lo habías elegido", ha contado ahora la influencer a través de un vídeo que recorre todos los momentos desde que ella supiese que estaba de nuevo embarazada.

El significado del nombre escogido por Danna Ponce

Por más apuestas y sugerencias que ha recibido, esta ocasión todo ha sido muy claro para Danna Ponce y Xavi Cortés. "Te llamas Kala", ha anunciado la influencer, escribiendo la simbólica letra 'K' sobre la arena. Este apelativo en función del lugar tiene un significado distinto. De origen hindú viene a decir "arte", "virtud" o "gracia", mientras que en hawaiano es la forma del nombre hebreo de Sara.

Pero para Danna Ponce y Xavi Cortés viene dado por otro simbolismo más especial para ellos. La idea surgió cuando ambos estaban viendo la película de 'Tarzán' y apareció Kala, el nombre de la madre del protagonista. "Es la que protege, cuida y ama sin medida y yo prometo hacer siempre lo mismo contigo", ha expresado llena de amor la exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso'.