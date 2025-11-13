Danna Ponce, embarazada de 21 semanas, llora una dura pérdida

Rocío Molina 13 NOV 2025 - 18:21h.

La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' está destrozada tras haber perdido a uno de los pilares de su vida

Danna Ponce, que está embarazada de 21 semanas, ha sufrido una terrible pérdida. La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' ha recibido un duro golpe al perder a uno de los pilares fundamentales de su vida. Los últimos diez días han sido muy duros para ella y su familia, tal como ha escrito en su perfil oficial de Instagram donde ha hecho su pequeño homenaje y despedida.

La influencer de 31 años está destrozada tras perder a su abuela, su "abu" como ella le llama cariñosamente, de la que ha disfrutado toda su vida y que ha conocido a sus dos hijos Mía, de 9 años y Máximo, de 2. El tiempo no le ha dejado conocer a su bebé y esa es otra pena añadida que tiene a la de su partida.

"Acompañarte en el camino que separa esta vida de la siguiente ha sido duro, mucho, no voy a mentirte, pero también ha sido precioso ver como ni un solo segundo has estado sola", ha confesado tras pasar 10 días a su lado sin soltarle de la mano.

La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' ha buscado un desahogo en sus redes para el dolor que está sintiendo y ha querido rendirle un bonito homenaje a través de unas fotos muy significativas y unas palabras cargadas de emoción: "Has sido la mejor madre y Abu que podríamos haber tenido, has creado una familia unida y fuerte que te ha despedido como merecías".

El único consuelo que siente Danna Ponce en estas circunstancias es que a su "abu" la han acompañado hasta el final y que ahora está "en un lugar precioso disfrutando con tu hijo y el yayi". Una imagen que solo de imaginarla le da consuelo y cierta paz interior a la influencer en este duro trance.

Sin ocultar el vacío que siente y la pena que la acompaña tras hacerse realidad esta triste situación, Danna Ponce ha terminado su homenaje con una despedida que es para ella un hasta luego porque confía en reencontrarse con su "abu" un poco más adelante. "Nos vemos al otro lado. Siempre te vamos a querer. Nos vemos en unos años", acompañando sus palabras de unas preciosas fotos.