La relación entre la exconcursante de 'Supervivientes' y la hija de Cayetano Rivera ha quedado patente con su último plan: la primera imagen de los tres

Tamara Gorro actualiza su estado de salud y reacciona al unfollow de Cayetano Rivera a Gemma Camacho

Tamara Gorro y Cayetano Rivera siguen dando pasos en su relación ajenos a los que se dice de ellos a su alrededor. Frente a los rumores que apuntaban a que Francisco Rivera no aceptaría este idilio de su hermano con la exconcursante de 'Supervivientes', la pareja ha protagonizado un nuevo hito en su historia. Un avance más en la consolidación familiar que afecta a Lucía Rivera.

Si ya se hablaba de que había un acercamiento entre la hija del torero y de Blanca Romero, el encuentro que esta ha tenido ahora con la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha sido la estampa más significativa de la relación que existe entre ellas y que va más allá de seguirse o tener interacciones a través de las redes sociales.

Las imágenes captadas por las cámaras de Europa Press muestran a Tamara Gorro y Lucía Rivera, juntas para recoger a Cayetano Rivera al aeropuerto. La secuencia se inicia viendo cómo la influencer va en su coche y dentro de este comparte risas y confidencias con la hija de Cayetano Rivera.

La escena acaba sumando más al entrar en ella el torero y punto en común de las dos mujeres. Una imagen que habla por sí sola y que deja claro que hay buena sintonía entre Tamara Gorro y Lucía Rivera, aunque la relación de esta primera con Cayetano Rivera sea relativamente reciente.

Esta es la primera imagen de los tres juntos y el gesto más evidente que marca cómo es su relación dado que la hija de Blanca Romero ha preferido no pronunciarse cuando le han preguntado directamente por la nueva ilusión de su padre y de dejar claro que le daba "vergüenza" todo lo relativo a hablar sobre la vida sentimental de los suyos.

"¿Tú te crees que te lo voy a contar a ti? Ya sabéis que no hablo de estos temas, está todo genial y ya está", son las palabras con las que respondió a la prensa, aunque ahora las imágenes captadas hablen por sí solas.