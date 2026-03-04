Anna Ferrer Padilla habla del problema que sufre en la piel y por qué no le funciona su último tratamiento

Rocío Molina 04 MAR 2026 - 16:02h.

La influencer ha compartido el motivo por el que el último tratamiento estético al que se está sometiendo no le está haciendo efecto

Anna Ferrer Padilla está inmersa en los preparativos y cuidados que se está dedicando para llegar radiante a su boda con Mario Cristóbal. Esto no solo consiste en las pruebas del menú o la confección de sus vestidos de novia, sino también a una serie de tratamientos que está siguiendo, aunque haya uno en el que no esté viendo los resultados esperados por el problema en la piel que arrastra.

La hija de Paz Padilla se ha sincerado con sus seguidores al sentirse decepcionada y que que una solución en la que confiaba no está respondiendo tras analizar los resultados. La influencer de 29 años ha explicado que es la segunda vez que prueba el Hydrafacial Capilar, un tratamiento no invasivo que limpia profundamente, exfolia, hidrata y nutre el cuero cabelludo para mejorar la salud folicular. Sus sesiones persiguen fortalecer el pelo, evitar caída y darle mayor densidad. Algo que a ella se le está resistiendo por un problema en la piel que tiene y le afecta a la hora de ver resultados.

Confiando en que no lleva suficientes sesiones como para darse por vencida, Anna Ferrer Padilla ha sido muy directa a la hora de hacer la crítica de lo que está experimentando. Y así se lo ha hecho saber a sus seguidores a través de sus historias de Instagram. "Ayer fui a hacerme la segunda sesión del Hydrofacial capilar. Honestamente creo que no es para mí", ha admitido en público.

Mediante la dermoabrasión que se realiza sobre la piel húmeda, este procedimiento busca limpiar, exfoliar y extraer la suciedad, impurezas del cuerpo cabelludo, aplicando después antioxidantes, regeneradores e hidratantes, según explican desde la Clínica Arruabanera que trabaja esta técnica.

La hija de Paz Padilla cree que el motivo de la falta de mejoría de la que habla se debe a la dermatitis que padece y a los eccemas que le salen, la consecuencia visible y directa de su problema en la piel. "No noté mucha diferencia y aunque me haga esta 'exfoliación' me siguen saliendo eccemas... ", ha admitido de lo que esperaba en esta segunda sesión y todavía no ha llegado.

Sin embargo, la creadora de contenido sí que ha reconocido el beneficio más evidente que ha experimentado tras seguir el tratamiento Hydrafacial Capilar. "Como limpieza profunda es guay", aunque no haga milagros en el cuero cabelludo de las personas que sufren alguna afección previa en la piel.