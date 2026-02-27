Rocío Molina 27 FEB 2026 - 12:43h.

La influencer e hija de Paz Padilla anuncia la fecha de su boda y da nuevos datos sobre sus preparativos

Anita Matamoros le dedica un bonito mensaje a Anna Ferrer Padilla: así se conocieron

Compartir







Anna Ferrer Padilla está pletórica porque cada vez tiene más cosas cerradas de su boda con Mario Cristóbal. La hija de Paz Padilla se ha sincerado en una entrevista para la revista '¡HOLA!' en la que ha confirmado los detalles más esperados de su enlace: desde la fecha de su gran día, el tipo de ceremonia que será y los vestidos que ella lucirá de novia.

La influencer de 29 años ha hecho grandes avances en lo relativo a la preparación de su boda. Tras dar a conocer el menú que comerán en su gran día los invitados, Anna Ferrer ha despejado dudas del resto de incógnitas. Desde que anunciase el pasado octubre su compromiso, ni ella ni su prometido han perdido el tiempo y ya tienen mucho avanzado.

La celebración, que promete ser muy emotiva, tendrá lugar el próximo mes de septiembre en Cádiz. "Es el mejor momento para estar allí, sigue haciendo muy buen tiempo y puedes disfrutar más de sus playas", ha confesado la creadora de contenido acerca del motivo por el que se han decantado por esta fecha.

PUEDE INTERESARTE Anna Ferrer Padilla cuenta qué es lo peor de la convivencia con Mario Cristobal, su futuro marido

Y no es lo único que tienen cerrado y que les ilusiona tanto a Anna Ferrer y a Mario Cristóbal. La pareja que va a unir sus vidas en matrimonio después de compartir una larga amistad de 15 años, están emocionados de cada uno de los pasos que están dando hacia este destino.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"El momento de caminar hacia el 'altar', ver a Mario allí esperándome y tener a toda nuestra gente alrededor. Solo con pensarlo me pongo a llorar", Anna Ferrer Padilla

A los seis meses del 'sí, quiero' la novia ya tiene claro su estilismo nupcial. Uno de los puntos que despierta más curiosidad entre sus seguidores. Ahora, la hija de Paz Padilla ha revelado que lucirá dos vestidos distintos para su gran día. "Voy a jugar con dos estilos diferentes. Solo he visto un boceto, pero diría que será un estilo sencillo y elegante, no demasiado clásico. Pero no esperéis nada muy extravagante". Eso no va conmigo", ha declarado.

Apostando por la moda española, Anna Ferrer Padilla ha confiado a dos diseñadoras españolas: "Inuñez me está haciendo el primer vestido y Claudia Llagostera el segundo. Fueron las dos únicas diseñadoras que visité: me encantaban ambas", ha contado.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

También la influencer ha hablado sobre el tipo de celebración que tienen en mente. La joven que es ese tipo de chica que lleva "soñando toda la vida con su boda" tiene claro lo que espera para ese gran día. "Será civil. Nos apetece mucho hacer una ceremonia algo especial, en la que nuestra gente pueda participar y sea muy 'nosotros'. Seguiremos algunas tradiciones en la boda, ¡pero no todas!", ha declarado, admitiendo que está todo planificado, pero que no faltarán sorpresas.