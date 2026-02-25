Anita Matamoros le dedica un bonito mensaje a Anna Ferrer Padilla: así se conocieron

Natalia Sette 25 FEB 2026 - 13:50h.

La hija de Makoke desvela cómo entabló amistad con Anna Padilla y le dedica unas emotivas palabras

Anita Matamoros enseña, desesperada, lo que se ha encontrado al llegar a casa

Compartir







Anita Matamoros ha querido compartir con sus seguidores lo importante que es para ella Anna Ferrer Padilla. La hija de Makoke ha dedicado un emotivo mensaje a la hija de Paz Padilla con motivo de su cumpleaños, aprovechando para contar cómo se conocieron.

Aunque muchos conocen su estrecha relación desde hace años , lo cierto es que Anita y Anna nunca han contado de qué se conocen realmente. Sus madres llevan coincidiendo en platós y eventos durante muchos años y aunque podría ser por esto, Anita ya ha confirmado que no es así.

Si hace apenas unos meses Anita reaccionaba con emoción al compromiso de Anna con Mario Cristóbal, en esta ocasión ha sido el turno de celebrar a su amiga por su cumpleaños. “Feliz cumpleaños amiga”, comenzaba escribiendo Anita a través de un ‘storie’ de Instagram donde se muestran seis fotos de ella junto a Anna muy felices.

“Las redes me han dado muchas cosas que valoro, entre ellas, tu amistad”, ha confesado junto a la felicitación. Por tanto, por mucho que se conocieran debido al trabajo de sus madres, la amistad entre ellas se forjó realmente porque ambas se dedican a la creación de contenido.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Entre viajes, eventos y alfombras rojas, las jóvenes comenzaron a conocerse mejor y lo que empezó como una relación de compañeras de trabajo terminó por convertirse en una bonita amistad. “Te deseo una vida llena de brindis para celebrar y chistes para reír”, ha escrito emocionada. Ambas han demostrado en múltiples ocasiones que el sentido del humor es uno de los pilares de su amistad.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El mensaje concluye con una declaración directa y sincera: “Te quiero muchísimo”. Anna Ferrer Padilla, que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida tras su compromiso, no tardó en repostear el ‘storie’ en su página de Instagram junto al resto de felicitaciones que le han ido llegando a lo largo del día. Sintiéndose feliz por estar rodeada de tanto amor y cariño.