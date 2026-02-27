Carlo Costanzia cuenta su versión sobre su tensa discusión con Laura Matamoros y niega haberla amenazado: "Ha exagerado para comercializar"
El hijo de Mar Flores habla sobre su desencuentro con su prima y niega "haberla seguido hasta su casa": "Es absolutamente falso"
Carlo Costanzia habla de "presiones" por parte de su entorno familiar para tomar una decisión legal sobre su conflicto con Laura Matamoros
Esta noche en '¡De viernes!', Carlo Costanzia responde a las duras declaraciones que Laura Matamoros, hizo sobre él la semana pasada en este mismo programa. El hijo de Mar Flores daba su versión sobre el tenso incidente que tuvo con su prima, sobre el que ella aseguró haberse sentido "coaccionada" por él. ¿Fue realmente tenso el encontronazo entre ellos?
Continua la guerra familiar entre Carlo Costanzia y Laura Matamoros. Un conflicto que surgió después de que la hija de Kiko Matamoros hiciese unas declaraciones sobre el posicionamiento de Carlo en la polémica en torno a sus padres por los presuntos malos tratos que recibió Mar Flores por parte de su exmarido, Carlo Costanzia di Costigliole. Esto fue el detonante principal para que el novio de Alejandra Rubio se acercara a la casa de su prima, donde mantuvo una tensísima discusión con ella dentro de un coche.
Un fuerte encontronazo que Laura narró la semana pasada en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta. Sobre este momento, la hija de Kiko Matamoros confesaba haberse sentido "violentada" por Carlo, desvelando que este la llegó a amenazar con hablar sobre su familia: "Enumera a todos y son cosas que tampoco veo necesarias después de haber sido tan dolorosas para mí pues que él juegue o toque en ese botón. Yo me siento muy mal", explicaba.
La versión de Carlo Costanzia sobre su discusión con Laura Matamoros
En el programa de hoy, Carlo Costanzia contaba su versión de su desencuentro con su prima, aclarando en primer lugar que esta conversación se produjo porque hubo un encuentro casual entre ellos y no por que él la hubiese seguido hasta su casa: "No la seguí en ningún momento. En la vida la he seguido. Nos hemos cruzado 40 veces y da la casualidad que donde nos encontramos es donde voy al gimnasio".
Una discusión que tuvo lugar dentro del coche de Laura Matamoros y sobre el que Carlo Contaba: "Empezamos con la conversación, le digo que, por favor, no hable más de mí. Que deje de meter más leña al fuego porque la situación que tenía con mis padres era muy crítica. Le recuerdo que le dijera a Diego que no nombrara más a mis hermanos".
Además, Carlo Costanzia negaba rotundamente haber amenazado a Laura con contar públicamente secretos que conocía sobre su familia: "Absolutamente no. Si yo quisiera contar esas cosas, que no voy a hacer nunca, me sentaría y ya las hubiera contado hace tiempo. Yo nunca hablo de nada de los demás. Nunca jamás hablaría de la vida de nadie".
Sobre el supuesto episodio familiar que, según Laura Matamoros, su primo le contó y amenazó con contarlo, el hijo de Mar Flores explicaba: "Como estábamos hablando de episodios de maltrato, le dije: "Al igual que has vivido situaciones respecto a mis padres, yo las he vivido respecto a tus padres". Los dos sabemos cosas de los dos. No la he amenazado".
"Mi prima ha exagerado todo para comercializar con esto"
El hijo de Mar Flores se mostraba tajante y lanzaba una acusación hacia su prima: "Ha exagerado todo para comercializar con esto. Creo que tiene un carácter muy fuerte. Es una persona que cuando le dices algo salta", decía Carlo Costanzia, que seguidamente explicaba cómo había sido realmente el tono de la conversación en su discusión con Laura:
"Ha sido un desencuentro de opiniones y puede ser que en algún momento la conversación pueda haberse salido un poco de tono, pero en ningún momento ha habido ni faltas de respeto, ni insultos, ni violencia, ni coacción, ni amenazas...", sentenciaba Carlo Lozano.