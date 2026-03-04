Irene Rosales se sentará en el plató de '¡De viernes!' para contar todos los detalles de su tormentoso matrimonio con Kiko Rivera, el viernes a las 21:45 en Telecinco

Compartir







Irene Rosales se libera en '¡De viernes!' Este viernes a las 21:45 en Telecinco, la exmujer de Kiko Rivera reaparece en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta para hablar largo y tendido sobre su tormentosa relación de once años con el hijo de Isabel Pantoja. Por primera vez, la modelo se pronunciará sobre las numerosas infidelidades que sufrió durante su matrimonio con el DJ. ¡No te lo pierdas!

El pasado agosto, Kiko Rivera e Irene Rosales comunicaron a través de sus redes sociales su decisión de mutuo acuerdo de poner fin a su matrimonio, aclarando que no había estado involucradas terceras personas. Una ruptura que aseguraron que se había producido de manera "cordial" y "pensando en lo mejor para ambos".

PUEDE INTERESARTE Kiko Rivera habría solicitado la custodia compartida de sus hijas a Irene Rosales, según Luis pliego

Desde entonces, ambos han rehecho sus vidas sentimentales. Irene Rosales con el empresario Guillermo, con el que fue pillada en unas románticas fotografías que se hicieron publicas un par de días después del comunicado de su separación con Kiko Rivera. Por su parte, el hijo de Isabel Pantoja comenzó hace unos meses una relación con la bailarina Lola García, a la que hace poco le dedicaba una romántica canción.

Irene Rosales habla claro sobre las infidelidades de Kiko Rivera: "Es muy duro"

Pese a que en un primer momento Irene Rosales y Kiko Rivera aseguraron que su separación había sido amistosa, lo cierto es que el buen rollo entre ellos parece haberse esfumado por completo. Y es que, tal y como señalaba en 'El tiempo justo' el director de Lecturas, Luis Pliego, el hijo de la cantaora habría pedido la custodia compartida de las hijas que tienen en común, dinamitando el acuerdo que tenían pactado de visitas y fines de semana. Una decisión con la que su exmujer no estaría de acuerdo.

En '¡De viernes!', Irene Rosales hablará claro sobre en qué punto se encuentra su relación con su exmarido Kiko Rivera tras la íntima entrevista que este concedió para este mismo programa, en la que se sinceró sobre los motivos de su separación con Irene y contó cómo descubrió que esta había comenzado una nueva relación.

Irene Rosales romperá su silencio sobre cómo fue realmente su relación con Kiko Rivera, sincerándose por primera vez sobre las numerosas infidelidades que este cometió a lo largo del matrimonio y lo duro que ha sido para ella tener que soportar recibir constantemente comentarios llamándola "cornuda".