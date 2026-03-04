Lidia González 04 MAR 2026 - 12:10h.

El colaborador de ‘Gran Hermano DÚO’ confiesa si ha hablado con Cristina Porta sobre su relación con Montoya

La reacción de Montoya y Cristina Porta al ser preguntados por su relación tras ser pillados juntos

Miguel Frigenti dejaba a toda la audiencia de ‘Gran Hermano DÚO’ sin palabras cuando se pronunciaba acerca de uno de los romances más seguidos del momento. Tanto es así, que las redes no tardaron en arder y llega a ‘En todas las salsas’ para aclarar si Cristina Porta le ha confirmado su relación con Montoya. Muy impactado por todo el revuelo que causaron sus declaraciones, el periodista se sincera en el plató y cuenta toda la verdad. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

“He podido meterla en un lío”, comienza asumiendo antes de dar todas las explicaciones. El que fuera participante de ‘Gran Hermano DÚO’ ha querido revelar lo que ha pasado realmente después de hablar sobre la relación de Cristina Porta y Montoya, de la que tanto se ha especulado. Debido del estrecho vínculo que tienen los periodistas, las alarmas han saltado sobre una posible confirmación: “Que Cristina no se enfade”.

