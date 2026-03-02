Patricia Fernández 02 MAR 2026 - 01:34h.

Miguel Fringeti reacciona a las palabras de Manuel, tras enterarse al salir de la casa que existe una relación entre Montoya y Cristina Porta

La reacción de Montoya y Cristina Porta al ser preguntados por su relación tras ser pillados juntos

Compartir







Anita se enfrentaba a la 'curva del amor' durante la semifinal de 'GH DÚO' siendo el momento en el que hablaba de Montoya cuando no podía evitar emocionarse, al que dedicaba unas bonitas palabras y aseguraba que fue la persona que le curó el corazón después de las complicadas relaciones por las que había pasado.

Al hablar sobre esto en el plató, Manuel, con el que viviera un 'affaire' en 'La isla de las tentaciones 8', se pronunciaba sobre si le había afectado no aparecer en esta 'curva del amor' de Anita y tras responder, hacía una reflexión sobre lo que había percibido en las confesiones de su excompañera de reality: "Creo que sigue enamorada de él y le duele no estar con él. Cuando salga y vea lo que he visto yo... que está con una chavala".

Miguel Fringeti, sobre Cristina Porta y Montoya: "Espero que sean muy felices"

Momento en el que Miguel Frigenti interrumpía a Manuel para dar más detalles de lo que este estaba diciendo, refiriéndose a la relación que parece que Montoya ha empezado con una conocida colaboradora que pasó por la casa de 'Gran Hermano': "Está con mi amiga Cristina Porta y les deseo lo mejor, creo que él está muy enamorado. Cristina es una gran chica y espero que sean muy felices".

Y aprovechaba para decir lo que piensa de lo que Montoya y Anita han vivido durante su relación y tras su ruptura: "No se han hecho feliz el uno al otro, seguir dando la vuelta a esto... igual es lo que necesitan y que la herida no siga sangrando. Por mucho que ella diga que lo ha superado, ha roto a llorar en el momento en el que ha hablado de Montoya y eso es que muy superado no lo tiene".

Montoya confiesa, en exclusiva, con quién participaría en 'GH DÚO'