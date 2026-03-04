Susana Molina y su original look de cumpleaños: una falda de Amazon que simula ser camisa

Rocío Molina 04 MAR 2026 - 12:41h.

El look 'falda-camisa' de la ganadora de 'GH 14' para su cumpleaños ha causado sensación: es de Amazon y no llega a 20 euros

Anabel Pantoja manda un conmovedor mensaje a Susana Molina tras ver la relación que tiene con su hija Alma

Compartir







Susana Molina ha dado una lección de estilo en su fiesta de cumpleaños con el original look que ha escogido. La ganadora de 'Gran Hermano 14' ha apostado por un estilismo de lo más llamativo y de fácil adquisición para todos los bolsillos. Lo que ella misma ha definido como "una falda que simula ser camisa".

Podría tratarse de uno de esos virales en los que se pregunta qué se interpreta a partir de una fotografía. La idea de Susana Molina es esa misma. Lo suyo es, ¿falda o camisa? Y lo cierto es que a simple vista esta prenda asimétrica de nudo que la influencer ha comprado en Amazon confunde al que la ve.

Aunque los 36 años de Susana Molina han tenido fiesta con tarta, regalos, reunión de amigos y hasta un concierto lo que ha llamado poderosamente la atención de lo que la amiga íntima de Anabel Pantoja ha compartido ha sido el outfit que esta ha escogido.

PUEDE INTERESARTE Susana Molina aclara si está embarazada, siete meses después de su boda con Guille Valle

"Hoy voy a celebrar mi cumpleaños y este es el look. Las botas, esta falda que simula que es una camisa y una camisetita básica", son las palabras con las que Susana Molina ha mostrado a su comunidad su selección. Un atuendo festivo y de lo más accesible que se caracteriza por su comodidad, ligereza y por ser asequible para todos los bolsillos. El precio que pone la tienda online en la que Susana Molina ha adquirido esta curiosa prenda no llega a los 20 euros.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Para darle el toque definitivo y todo el protagonismo a esta original falda, la mujer de Guille Valle se ha decantado por unas botas altas y una camiseta negra básica. Un look que en la web de compras describen como ideal para "citas, ocio, un plan casual o de cumpleaños". Esta última, la opción que ha servido a la influencer y con la que ha demostrado que no hace falta gastar demasiado para sacar en un outfit un diez.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Susana Molina parece haber hecho todo un descubrimiento con esta 'falda tipo camisa' a juzgar por los comentarios y preguntas que le han hecho a través de su perfil oficial de Instagram. "¿De dónde es la falda?", "me encanta", "divina", son algunos ejemplos de los comentarios que ha recibido. Tan orgullosa está de su elección que la ganadora de 'GH' lo ha compartido en sus redes al detalle, demostrando que esta vez vale más su creatividad que el mismo coste de esta prenda.