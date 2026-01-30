Susana Molina aclara si está embarazada, siete meses después de su boda con Guille Valle

Natalia Sette 30 ENE 2026 - 08:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla abiertamente sobre si está esperando un bebé junto a su marido

Susana Molina reflexiona sobre su ‘plan B’ en caso de que las cosas como influencer no le vayan bien

Compartir







Susana Molina ha contestado por fin a la gran pregunta. Desde que se casó con Guille Valle, hace ya siete meses, a la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no han dejado de preguntarle si está embarazada. Honesta como siempre, la influencer da una respuesta y lo aclara todo.

No es la primera vez que la exconcursante de ‘Gran Hermano’ se pronuncia sobre la maternidad y es que, aunque le gusta mantener la privacidad de ciertos temas, también quiere mantener informados a sus seguidores de las cosas importantes. Desde la boda con Guille, las preguntas sobre hijos y embarazos no han parado de llegarle. “Tienes carita de embarazada”, le ponía una usuaria en un ‘storie’.

Aprovechando el comentario, lo ha capturado y lo ha subido a su perfil para aclarar la duda de una vez. “Y así desde junio. El embarazo más largo de la historia”, ha puesto muy irónica la influencer. Además de este texto claro y escueto, la expareja de Gonzalo Montoya ha dejado un link a su canal de Youtube, donde se ha extendido sobre el tema.

PUEDE INTERESARTE Susana Molina habla por primera vez y en exclusiva de su polémica con Malbert

Canal de Whatsapp de Telecinco

“He manifestado en varias ocasiones que es un tema que me perturba bastante y me da ansiedad no tenerlo súper claro”, ha contado abiertamente en el video. La creadora de contenido admite que tiene amigas que lo han tenido mucho más claro que ella desde siempre, y eso le crea algo de angustia aunque sepa que quiere ser madre.

“Pero sé que quiero, es una decisión que hemos tomado, los dos queremos”, ha dicho de manera contundente. Una vez aclarado esto, ha resulto la mayor duda de sus seguidores: ¿Cuándo se quedará embarazada? Susana avisa desde el primer momento que es consciente de su edad para que los comentarios no se llenen de personas juzgando este aspecto.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

“Ahora mismo no es el momento, soy consciente de mi edad, pero tengo que solucionar otras cosas como el tema del tiroides”, ha dicho con total transparencia. Hace ya varias semanas que la empresaria compartió en su perfil de Instagram que sufría de tiroides y que estaba en tratamiento.

Susana Molina actualiza su estado de salud con respecto al tiroides

Aprovechando que ha salido el tema a raíz de contar sus planes de maternidad, la ganadora de ‘Gran Hermano 14’ ha contando cómo va su problema con la tiroides. “No sabía que afectaba a tantas cosas, el tema de controlarlo está costando más de la cuenta”, se ha sincerado.

Cuando se lo detectaron, Susana creía que con tomarse las pastillas que le recetaron bastaría. Sin embargo, está siendo un proceso mucho más lento, pues les está costando dar con la dosis de medicación adecuada para ella.

Hasta que no solucione este problema no puede pensar en quedarse embarazada. “Es un poco desesperante pero primero tengo que regular mi tiroides”, ha asegurado la influencer. De lo que no cabe duda es que desea ser madre y desea compartir el proceso con sus seguidores cuando llegue el momento.