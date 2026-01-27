Natalia Sette 27 ENE 2026 - 08:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla de la ansiedad de las creadoras de contenido por tener un 'plan b' siempre preparado

Susana Molina se sincera y muestra su mayor complejo

Susana Molina se ha abierto con todos sus seguidores una vez más y ha reflexionado sobre su ‘plan B’ en caso de que las cosas como influencer no le vayan bien. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela la ansiedad que sienten muchas creadoras de contenido al pensar que necesitarán otro trabajo en el futuro.

La influencer se hizo famosa por su participación en ‘Gran Hermano 14’, donde conoció a Gonzalo Montoya y con quién participó después en ‘La isla de las tentaciones’. Tras su paso por República Dominicana en 2020, Susana decidió alejarse de la televisión y centrarse al 100% en su carrera como creadora de contenido.

Desde entonces, estudió Administración y Dirección de Empresas y creó su propia empresa junto a Guillermo Valle, su marido. Un negocio dedicado a conectar marcas y creadores de contenido de forma natural y eficiente. Gracias a su conocimiento del mundo de las redes sociales, Susana ha logrado llevar su marca a lo más alto, convirtiendo ‘Womo’ en una empresa millonaria .

Además de esta empresa, la expareja de Gonzalo Montoya tiene también su propio podcast llamado ‘La sobremesa’, donde ha entrevistado a infinidad de famosos y que cuenta ya con tres temporadas. Con todo esto a sus espaldas, la influencer ha querido reflexionar sobre la necesidad de tener un ‘plan b’ si te dedicas a las redes sociales.

“Una cosa que hablo mucho con creadoras de contenido, amigas y compañeras, de un factor que tenemos todas y es la ansiedad por buscarte un plan b”, ha comenzado explicando. Según Susana, la urgencia de tener una alternativa a tu carrera como creadora de contenido es algo bastante extendido en la profesión. “No veo a ningún abogado o dentista buscando otro trabajo por si acaso se le acaba”, ha dicho tajante.

La ganadora de ‘Gran Hermano’ asegura que lleva 10 años escuchando los mismos comentarios de “esto tiene fecha de caducidad” y aún así sigue dedicándose a ello. Aún así, considera que emprender es una muy buena alternativa y confiesa que siempre que una compañera del sector lo hace, intenta ayudarla. “Siempre que una compañera emprende intento apoyarla si puedo y comprar lo que sea, la conozca o no”, ha terminado diciendo.

Para Susana, que “se le acabe el chollo de las redes sociales” no va a ser ningún problema, pues por mucho que le guste dedicarse a ellas, tiene otros negocios bastantes fructíferos. En su caso, si debe alguna vez buscar una alternativa para seguir trabajando, se centrará en su faceta como empresaria de éxito o como presentadora de podcast.