25 FEB 2026

La sobrina de Isabel Pantoja ha sido testigo de una estampa entre Susana Molina y su hija que le ha emocionado mucho: sus palabras para elogiar su amistad

La vida de Anabel Pantoja ha cambiado mucho desde que su hija Alma llegara a su vida, pero lo que no ha cambiado y, al revés, se ha reforzado es la amistad que la une a Susana Molina. La sobrina de Isabel Pantoja es amiga íntima de la que fuera ganadora de 'Gran Hermano 14'. El ver que la llegada de su bebé no solo no les ha distanciado, sino que ha reforzado sus lazos es algo que no ha querido dejar pasar la influencer y el ver una entrañable imagen de ellas le ha corroborado el estrecho vínculo que tienen con un conmovedor mensaje.

Su amistad se remonta a años atrás, cuando se conocieron en una Feria de Abril en Sevilla hace ya más de seis años y los últimos cambios que han vivido les han unido más todavía. Desde la boda de Susana Molina con Guille Valle en la que Anabel Pantoja tuvo un papel destacado hasta el nacimiento de Alma o su ingreso en el que Susana Molina ha estado a su lado incondicional.

La prima de Kiko Rivera y de Isa Pantoja ha manifestado lo importante que es esa "familia que se elige" y lo afortunada que se siente de tener a Susana Molina en su vida. El ser socias en un momento, la convivencia después o la distancia al mudarse de Sevilla no ha resentido el vínculo que tienen y este se ha reforzado ahora que Anabel Pantoja se ha convertido en madre. "Por esa amistad que ha sobrevivido a emprender juntas, a una pandemia, a la convivencia, a una hija y a 2.000 kilómetros", es el mensaje que ha reforzado la exconcursante de 'Supervivientes' al ser testigo de una imagen que le ha enternecido.

"Solo puedo decirte que, gracias por dejarme formar parte de tu vida y ahora incluyas a Alma. Feliz cumpleaños, Susana Bicho", ha escrito la influencer al ver a su amiga bañándose en la piscina junto a su hija y disfrutando las dos de un momento muy cómplice.

La visita de Susana Molina a Canarias y el verla disfrutando junto a su hija es lo que de verdad valora Anabel Pantoja y lo que ha resaltado en el cumpleaños de su amiga íntima. El suyo ahora es un nuevo capítulo en el que combinan salidas, viajes y también cambio de pañales, pero que sigue siendo un regalo para la influencer, tal como ha expresado con sincera gratitud. Un mensaje con el que Anabel Pantoja ha conmovido a sus seguidores.