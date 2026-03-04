El hijo de Cayetana de Alba responde a las preguntas de los medios al salir de la exposición

La tarde del 4 de marzo, el rey Felipe VI ha inaugurado la exposición 'Cayetana, grande de España' en el Palacio de las Dueñas de Sevilla. Una conmemoración al centenario del nacimiento de Cayetana de Alba.

A la misma han acudido varios hijos de la duquesa. Sin embargo, uno de ellos no ha asistido al acto aunque "todo el mundo pensaba que íbamos a asistir por fin al encuentro" de los seis hermanos. Es a Alfonso Martínez de Irujo a quien le ha preguntado el equipo de 'El tiempo justo' y el que ha confirmado "de una forma un poquito evasiva".

Las declaraciones de Alfonso Martínez de Irujo

Aunque los medios tratan de preguntarle sobre el reencuentro con sus hermanos, el segundo hijo de Cayetana de Alba responde: "Lo único que quiero decir es que estoy muy contento de esta exposición, que ha estado muy bien porque se ve lo transversal que ha sido mi madre en distintas áreas. Eso está bien captado y por tanto, pues muy satisfecho de que el centenario que se hubiera cumplido dentro de 2 semanas, pues yo creo que ha quedado muy bien representado".

"¿Cree que le había gustado a su madre esa foto de familia que han podido hacer hoy?", pregunta la reportera de 'El tiempo justo'. "Claro, por supuesto que sí", es su respuesta. Es cuando le preguntan directamente por la ausencia de Fernando cuando éste contesta: "Sí. No le he visto, la verdad, pero no sé. No he hablado con él".

"Yo estoy muy contento por lo que ha venido aquí, por lo que ha habido, que su majestad el rey haya honrado esta casa con eso y yo me quedo con eso", concluye antes de confesar que el rey ha estado "cariñoso".