Lidia González 05 MAR 2026 - 15:40h.

El concursante de ‘Supervivientes’ explica todos los motivos por los que ha dado este importante paso respecto a Adara Molinero

Surgen las primeras tensiones entre los supervivientes en Honduras

Álex Ghita está a escasas horas de saltar del helicóptero para comenzar su gran aventura en ‘Supervivientes’ y no ha querido irse sin dejar todos sus asuntos muy atados. Después del último enfrentamiento público que tuvo con su expareja, el entrenador personal decide tomar medidas legales contra Adara Molinero. Miguel Frigenti ha sido el encargado de contar su testimonio y desvela todos los detalles. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

El colaborador de ‘En todas las salsas’ ha explicado que, tras la dura discusión que la expareja tuvo en el plató de ‘De viernes’, el concursante de ‘Supervivientes’ ha dado el paso de “denunciarla por injurias y calumnias” ya que hizo unas delicadas declaraciones con las que ha “puesto en peligro” su puesto de trabajo.

“Dijo cosas y barbaridades sobre mí”, asegura el entrenador personal. Aunque ha tomado una firme decisión, lo cierto es que Álex Ghita ha intentado no llegar a este límite por todos los medios: “Le di la oportunidad de que se retractara y tener un acto de reconciliación con ella”. Sin embargo, la creadora de contenido habría evitado las citaciones que recibió.

