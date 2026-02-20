Supervivientes 20 FEB 2026 - 23:45h.

La actriz y presentadora Ivonne Reyes pone rumbo a Honduras para participar en ‘Supervivientes 2026’

Esta es la lista oficial de los concursantes de 'Supervivientes 2026'

La lista de concursantes oficiales de ‘Supervivientes 2026’ continúa sumando nombres. Tras la confirmación de Gabriela Guillén, Alberto Ávila, Cladia Chacón, Alex de la Croix, Paola Olmedo, Alba Paul y Maica Benedicto, llega el turno de Ivonne Reyes, quien asegura estar preparada para este nuevo gran reto personal y profesional.

Ivonne Reyes asegura tener muchas ganas de participar en esta nueva edición de ‘Supervivientes’: “Espero que podamos disfrutar en conjunto, tengo muchísimas ganas de ir”, asegura en su vídeo de presentación. Confiesa que esta aventura le causa “muchísimo vértigo”, pero está “dispuesta a darlo todo y aprender muchísimo”.

Quién es Ivonne Reyes

Ivonne Reyes es una actriz, presentadora y modelo venezolana que consolidó su carrera en la televisión española a principios de los años 90. Entre su amplio currículum destacan la telenovela ‘La verdad de Laura’, sus inicios como azafata en ‘El precio justo’, su rol como presentadora en ‘El gran juego de la oca’ o su perfil como colaboradora en ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’.

En el terreno personal, Ivonne Reyes arrastra una polémica cruzada judicial con el presentador Pepe Navarro desde que ella asegurase que el padre de su hijo, Alejandro Reyes, es Pepe Navarro (el presentador siempre lo ha negado). Como dato curioso, destacar que su hijo ya participó en ‘Supervivientes’ en el año 2020.

Por otro lado, la presentadora ya probó suerte en el universo de los reality en el año 2017 participando en la quinta edición de ‘GH VIP’. Se mantuvo en la casa durante 60 días tras convertirse en la octava expulsada por la audiencia. Allí inició un romance con Sergio Ayala y compartió convivencia con otros rostros famosos como Alysson Eckmann (flamante ganadora de la edición), Daniela Blume, Irma Soriano, Elettra Lamnorghini o Emma Ozores.