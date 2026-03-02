Natalia Sette 02 MAR 2026 - 13:18h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera con sus seguidores sobre todo lo que salió mal al cumplir su mayor sueño

Marina García enseña las cicatrices de su operación de pecho

Marina García ha vivido una de las semanas más intensas de su vida. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ llevaba días adelantando que estaba a punto de cumplir “un sueño”, dejando claro además que no tenía nada que ver con su futura casa junto a Jesús Sánchez. Ahora, por fin, se ha conocido el motivo y también su arrepentimiento.

Antes de poner rumbo a Italia, la influencer compartía su emoción con sus seguidores. “Voy a cumplir un sueño, un propósito desde que estoy sumergida en las redes sociales”, confesaba ilusionada. Y añadía: “Voy a Milán a la Fashion Week y asistiré a unos desfiles que son un sueño, jamás me imaginé que podría asistir”.

Para Marina, este paso supone mucho más que un viaje de trabajo. Desde que saltó a la fama por su paso por ‘La isla de las tentaciones’, su camino en redes no ha sido sencillo. “Estoy muy contenta porque mi camino no ha sido fácil, he tenido las cosas más complicadas que otras chicas que se dedican a las redes sociales y a la moda”, reconocía, haciendo referencia a que su camino empezó con muchas críticas por su experiencia en el reality.

Consciente del esfuerzo que hay detrás de cada publicación, pedía apoyo a su comunidad: “Espero que le deis amor al contenido de estos días, que os encante cada look porque detrás hay un trabajazo enorme”. La andaluza dedicó mucho tiempo a la preparación de cada estilismo con el objetivo de crear un contenido de calidad para sus redes sociales.

Sin embargo, no todo salió como ella quería y a su regreso de Milán se ha sincerado con sus seguidores. “Me temo que el año que viene en FW aprenderé de mis errores”, ha escrito en stories. Al ser su primera Fashion Week, cometió errores de los que después se arrepintió. “Aceptarlo también es de sabias, no me gusta equivocarme, pero me he equivocado”, ha admitido con autocrítica.

“No he terminado de sentirme a gusto, ni con el contenido, ni con los looks ni con nada”, ha confesado. Algo que ha sorprendido a sus fans pues ellos se quedaron bastante satisfechos con los looks que Marina mostró en su perfil de Instagram.

Para Marina, la Fashion Week ha sido una experiencia muy enriquecedora y ha prometido aprender y mejorar para la siguiente. “Ha sido todo un mundo nuevo que se me ha escapado un poco de las manos, pero no pasa nada, para eso fui, para aprender, no me volverá a pasar”, ha concluido.

Con este comunicado la andaluza demuestra que, a pesar de haber cumplido un sueño, tendrá que seguir trabajando en mejorar cada día su contenido para que la próxima vez que pise un evento de este calibre, no se arrepienta de ninguna de sus decisiones.