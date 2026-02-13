Marina García se somete a pruebas por los fuertes dolores que arrastra desde hace años

Natalia Sette 13 FEB 2026 - 08:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' acude al médico para que le hagan una prueba que le de un motivo para sus fuertes dolores de abdomen

Marina García desvela una extraña secuela que le ha quedado tras quitarse los implantes mamarios

Marina García no puede más. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ lleva arrastrando fuertes dolores abdominales desde hace años sin solución alguna. Es por ello que ha acudido de nuevo al hospital para someterse a nuevas pruebas para averiguar el motivo de su dolencia .

En 2022, la novia de Jesús Sánchez comunicaba a través de su Instagram que estaba ingresada en el hospital debido a estos dolores fuertes del abdomen. Después del ingreso, se fue a su casa sin saber el motivo, a la espera de que le hicieran varias pruebas para averiguarlo. Desde entonces, han pasado 4 años y la influencer sigue con las mismas dolencias y sin ninguna respuesta al problema. Harta de esta situación, Marina se ha plantado de nuevo en el médico para hacerse otras pruebas.

“Eco de abdomen, a ver que sale, esos dolores cuando hago deporte, la inflamación y todo el jaleo que me lleva pasando años tiene que tener un motivo”, ha puesto bastante indignada en sus redes sociales. La creadora de contenido no entiende cómo es posible que después de tanto tiempo, siga sufriendo esos dolores tan molestos que muchas veces le impiden continuar con su vida normal.

En muchas ocasiones, la exparticipante de ‘La última tentación’ ha tenido incluso que abandonar su entrenamiento en el gimnasio por los dolores de abdomen. Le vienen de repente y sin ella esperarlo y es por ello que muchas veces tiene que parar lo que esté haciendo porque el dolor le impide seguir. Marina desea encontrar una solución a su problema para no vivir con el miedo de poder acabar ingresada de nuevo.

De momento, la expareja de Isaac Torres no ha actualizado a sus seguidores sobre los resultados de la prueba. No obstante, Marina seguro que compartirá con su comunidad los resultados de la ecografía ya que está acostumbrada a publicar, tanto lo bueno como lo malo, con todos ellos a través de sus redes sociales.