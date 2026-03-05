Empresaria, influencer y madre: la vida actual de Marisa Jara antes de 'Supervivientes 2026'

Marisa Jara vuelve al foco televisivo como una de las concursantes de la nueva edición de 'Supervivientes 2026'

Marisa Jara, concursante confirmada de 'Supervivientes 2026': "Necesito demostrarme a mí misma que puedo con mis miedos"

Compartir







Marisa Jara (Sevilla, 1980) vuelve a la televisión para vivir una de las experiencias más intensas de su vida como concursante de 'Supervivientes 2026'. La sevillana, tras años alejada de los focos, ha decidido volver por todo alto poniendo a prueba su fortaleza en Honduras. Ella misma ha confesado que su mayor miedo en este reality es el vértigo, pero que necesita este reto para demostrarse a sí misma de lo que es capaz tras todo lo vivido.

¿Quién es Marisa Jara?

Marisa Jara es la definición de resiliencia y poderío sevillano. Dejó su huella en las pasarelas de medio mundo como modelo de alta costura, pero fue al plantar cara a los cánones imposibles cuando se convirtió en el icono del movimiento curvy y el body positive en España. Más allá de su faceta como empresaria de joyas con su firma 'JadeJara', Marisa se ha ganado el corazón del público por su transparencia absoluta al compartir sus batallas más duras: desde superar varios procesos oncológicos hasta visibilizar la endometriosis, demostrando que no hay quirófano ni revés de la vida que pueda con su eterna sonrisa.

En este 2026, la modelo ha vuelto al foco mediático convirtiéndose en concursante de 'Supervivientes'. Tras un cambio físico motivado por su salud y las ganas de darlo todo por su pequeño Tomás, Marisa cambia el glamour de los photocalls por el barro de Honduras. Según ha contado ella misma, la Marisa que aterriza en los Cayos Cochinos es una mujer renovada, guerrera y dispuesta a demostrar que, después de haberle ganado la partida al cáncer, sobrevivir a base de cocos y pescado crudo es solo un juego de niños para ella.

¿En qué programas ha trabajado Marisa Jara antes de 'Supervivientes'?

'Supervivientes' no es el primero programa en el que participa Marisa Jara. La sevillana formó parte de ‘Desnudos por la vida’, un programa cargado de significado para ella, pues a los “striptease” se sumaba la sensibilización sobre la importancia del cáncer, algo que ha vivido en sus propias carnes en dos ocasiones, ya que padeció un cáncer de estómago en 2018 y otro de ovario en 2023. Tras su paso por este programa retomaba su vida centrada en su faceta como madre, esposa e influencer.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La actriz además es toda una empresaria pues ha diseñado su propia colección de joyas bajo el nombre de “JadeJara Bisutería”. Pendientes, colgantes, pulseras, anillos y hasta bolsos. Además, su faceta de influencer le ocupa gran parte de su tiempo. Viajes, photocalls, eventos, consejos de moda y maquillaje abarrotan sus perfiles en redes sociales.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

¿Quién es la pareja de Marisa Jara?

Para Jara, su pareja Miguel Almansa y su hijo Tomás, son su razón para vivir y con quienes más disfruta en su día a día. El 1 de abril de 2022, la modelo cumplía uno de sus mayores sueños, se convertía en madre junto a su pareja. “Soy feliz porque soy madre, ese era el sueño de mi vida y no hay nada que se pueda comparar a lo que siento cuando miro a mi bebé a los ojos, la maternidad me ha mostrado un nuevo mundo, donde aprendo cada día. Mi hijo me ha mejorado como persona y como mujer y ha hecho que sienta el amor más fuerte e incondicional que existe, Mi hijo me ha ayudado a crecer, es el amor de mi vida, gracias bebé por elegirme como madre”, aseguraba sobre su maternidad en redes sociales.

El pequeño Tomás, que ya tiene tres años, es todo un torbellino y un todo terreno, pues sus padres disfrutan de él también de viaje. En la feria, de viaje cultural por Italia, en la playa, la familia disfruta unida de los pequeños y grandes placeres de la vida.

El pasado amoroso de Marisa Jara

Aunque ahora está centrada en su faceta más familiar y empresarial, Marisa siempre ha sido un personaje mediático por sus romances del pasado con figuras como Manu Tenorio, Joaquín Cortés o por protagonizar un sonado e internacional flirteo con el mismísimo Leonardo DiCaprio.

La carrera de modelo de Marisa Jara

Marisa Jara siempre ha estado muy ligada a la moda, pues además de actriz, durante más de 30 años ha sido modelo. Una carrera profesional inigualable en la que ha protagonizado desfiles y portadas de revistas. Han sido muchas las marcas que han confiado en ella a lo largo de los años. “Celebrando 30 años en el mundo de la moda y estoy tan agradecida que les doy las gracias a cada uno de ustedes que confiaron en mí y me dieron la oportunidad”, aseguraba hace en Instagram compartiendo un vídeo de lo más emotivo.

Siempre ha sido una mujer que ha sabido transmitir moda por los cuatro costados. Precisamente por eso en la actualidad cuenta con una legión de seguidores en redes sociales, donde la influecer comparte todo tipo de tips y consejos sobre moda y cosmética.

Marisa Jara enfrenta esta nueva aventura en 'Supervivientes 2026' con fuerza y muchas ganas, dejando claro que está dispuesta a dejarse la piel en los Cayos Cochinos y con la confianza de llegar muy lejos en el reality más extremo de la televisión.